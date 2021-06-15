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Havacılık Elektrik-Elektroniği lisans bölümü açılıyor

15 Haziran 2021 Salı 14:13
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Havacılık Elektrik-Elektroniği lisans bölümü açılıyor

İSTANBUL - Havacılık sektöründe bakım, onarım ve yenileme gibi konularda nitelikli ve kalifiye personel yetiştirmek amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği Lisans Bölümü açtığını duyurdu. 

Üniversiteden yapılan açıklamada bölümle ilgili şu detaylara yer verildi:

“Bölümde eğitim alan öğrenciler derslerinin akademik saatlerini maksimum 35’ er kişilik akademik sınıf uygulama saatlerini ve Elektrik-Elektronik ve Aviyonik sistemlere ait cihazların bakım ve onarımını yine Hava Aracı Bakım Teknik El Kitaplarında öngörülen kurallara uygun çağdaş yöntem ve tekniklerle nasıl yapılacağını, Üniversitemizin Sivil Havacılık ilgili talimatlarına göre oluşturulmuş maksimum 20’er kişilik 10 adet Uçak Sınıf/Atölye/Uçak Sistem-Aviyonik Laboratuvarlarında /Kabin Mock-Up /Pilot Melike Kuvvet Uçak Hangarı ve Cessna 340A uçağında beceri uygulamalarını yaparak öğrenecekler.”

“Bölüm, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), ‘SHY147 B2 Aviyonik Tanınan Okul Yetki Belgesine’ sahiptir. Bu nedenle eğitim müfredatı, temel elektrik ve elektronik konularının yanı sıra Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (European Aviation Safety Agency-EASA) tarafından öngörülen hava aracı bakım personeli eğitim müfredatlarını da tam olarak karşılamaktadır. Eğitim dili Türkçe olarak yapılacaktır.”

BÖLÜMÜN İSTİHDAM OLANAKLARI

Yapılan açıklamada istihdam olanakları hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

“Havacılık Elektrik- Elektroniği Bölümü öğrencileri mezuniyet sonrasında; Türk Hava Yolları, Özel Havayolu işletmeleri, hava aracı bakım kuruluşları, TSK bünyesindeki Hava İkmal Bakım Merkezleri, İçişleri ve çeşitli bakanlıklar bünyesindeki hava aracı bakım birimlerinde ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin hava aracı bakım, bakım yönetimi ve teknik bölümlerinde kendilerine istihdam imkânı bulabileceklerdir.”

“Lisans eğitimini başarı ile tamamlayıp modül muafiyet sınavlarından yüzde 75 başarıyı da elde ederek ‘Tanınan Okul Mezuniyet Sertifikasına’ hak kazanan mezunlar SHGM tarafından ‘Kalifiye Personel’ olarak değerlendirileceklerdir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Havacılık ElektrikElektroniği Lisans Bölümü
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