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Hatay'daki depremzede öğrenciler prefabrik okulda eğitim alacak

Hatay'daki Orhanlı Çadır Kenti'nde yapımı süren 1300 öğrenci kapasiteli prefabrik okulda, depremzede öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alması sağlanacak.

11 Nisan 2023 Salı 16:48
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Hatay'daki depremzede öğrenciler prefabrik okulda eğitim alacak

HATAY AA- Kentte öğrencilerin eğitim şartlarını iyileştirme çalışmaları sürüyor. Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteklerini sürdürdüğü Defne ilçesindeki Orhanlı Çadır Kenti'nde yapılacak prefabrik okuldaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yapımı süren prefabrik okul, çadır kentteki öğrencilere alışık oldukları sınıf ortamında eğitim fırsatı sunacak.

Afetzede öğrenciler, prefabrik okuldaki sınıflarına kavuşacakları günü heyecanla bekliyor.

AA

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