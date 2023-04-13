Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.182,18
ALTIN
1.260,50
DOLAR
19,33
STERLİN
24,22
EURO
21,32
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Hatay'da "Antakya NATO Çadır Kenti" kuruldu.

13 Nisan 2023 Perşembe 15:06
2 Okunma
Hatay'da LGS ve YKS öğrencileri için eğitim kampüsü hazırlandı

HATAY AA- Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Antakya ilçesinde NATO kararıyla Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, çadır üniteleri, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, spor etkinlik çadırı, sağlık merkezi, çocuk parkı, mescit, tuvalet, banyo, temiz su ve atık su arıtma tesisleri gibi birimleri içeren "Antakya NATO Çadır Kenti" hazırlandı.

Bakanlığa bağlı 100 personel tarafından sahada hazır hale getirilen çadır kentte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve gönüllü eğitimciler tarafından LGS'ye hazırlanan 480, YGS'ye girecek 350 öğrenci barınıyor.

Yatılı okullardaki her türlü imkanın sunulduğu çadır kentte, öğrencilere rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri de veriliyor.

"Hiçbir eksiğimiz yok"

Çadır kentin Temel Eğitim Sorumlusu ve Narlıca Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Sarp, AA muhabirine, depremin ardından bölgedeki öğrencilerin eğitimini sürdürmek için Antakya'da bulunduklarını söyledi.

Antakya NATO Çadır Kenti'nde 10 Nisan'dan bu yana görev yaptıklarını anlatan Sarp, şöyle konuştu:

"LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için iki ayrı bölüm kuruldu. Öğrencilerimiz için her türlü imkan sağlanıyor. Onlardan güzel geri dönüşler alıyoruz. LGS kısmında 30 derslik var. Dersliklerin her biri 16 kişiliktir. Milli Eğitim Bakanlığının 18 öğretmeni var. 15 de gönüllü öğretmenimiz görev yapıyor. Öğrencilerimiz burada yatılı olarak kalıyor. Sabah 07.30'dan akşam saat 22.30'a kadar planlı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Öğrencilerimiz her zaman dilimini başlarındaki öğretmenleriyle dolduruyor. Rehberlik ve psikososyal destek saatleri de bulunuyor. 2 Haziran'a kadar var gücümüzle çalışacağız. Kırtasiye ve kaynak kitap konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Fiziksel yapı anlamında da her şeyimiz dört dörtlük."

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Yunus Çengel: “Hayat, birliği sağlayan manevi bir tutkaldır”
Prof. Dr. Yunus Çengel: “Hayat, birliği sağlayan manevi bir tutkaldır”
Geleceğin yeni nesil meslekleri ülkemizde yaygınlaşacak
Geleceğin yeni nesil meslekleri ülkemizde yaygınlaşacak
“Yapay Zekâya İlk Adım”
“Yapay Zekâya İlk Adım”
Egeberk ailesi iftarda buluştu
Egeberk ailesi iftarda buluştu
Hatay'daki depremzede öğrenciler prefabrik okulda eğitim alacak
Hatay'daki depremzede öğrenciler prefabrik okulda eğitim alacak
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü
Faydasıçok Vakfı, deprem bölgesine olan yardımlarını sürdürüyor
Faydasıçok Vakfı, deprem bölgesine olan yardımlarını sürdürüyor
Türkiye Bilişim Vakfı'ndan beyin göçünü beyin gücüne çevirmek için öneriler
Türkiye Bilişim Vakfı'ndan beyin göçünü beyin gücüne çevirmek için öneriler
Türkiye’nin yeni yüzyılı; akılla, ilkelerle ve sürdürülebilirlikle büyümenin yüzyılı olmalı
Türkiye’nin yeni yüzyılı; akılla, ilkelerle ve sürdürülebilirlikle büyümenin yüzyılı olmalı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi