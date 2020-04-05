Güçlü, büyük Türkiye ideali eğitim ile mümkün olacaktır

Diriliş Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nuri Kaynar:

“Güçlü, büyük Türkiye ideali eğitim ile ve eğitim de diriliş ruhuyla mümkün olacaktır.”

GÜL RABİA GÜNDOĞDU / İSTANBUL

MESK-Memur ve Emekli Sendikaları Genel Başkan Yardımcısı ve Diriliş Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nuri Kaynar Türkçe öğretmeni Melike Büyük Dinçer'in masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatmasının medya da yer alan görüntüleri üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ‘Türkçe öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer’in şahsında tezahür eden bu ruh yüzbinlerce öğretmenimizin emeğinin yansımasıdır.’ Dedi. Güçlü, büyük Türkiye idealinin eğitim ile ve eğitim de diriliş ruhuyla mümkün olacağını ifade eden Mehmet Nuri Kaynar mesajını ‘Melike öğretmenin şahsında fedakâr öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.’ Diyerek bitirdi.

Diriliş Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Nuri Kaynar’ın Mesajı: “Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer'in masayı yan çevirip okul tahtası gibi kullanarak internet üzerinden öğrencilerine ders anlatması bu mesleğin ruhunun ne olduğunu göstermesi açısından önemli bir örnektir. Diriliş ruhundan kastımız da tam olarak budur işte. Mazeretlerin esiri olmadan, bu şartlar altında ne yapabilirim? Sorusunu kendimize sorarak mevcut şartlar içerisinde elimizden gelenin en iyisini ortaya koyabilmektir. Türkçe öğretmenimiz Melike Büyük Dinçer’in şahsında tezahür eden bu ruh yüzbinlerce öğretmenimizin emeğinin yansımasıdır. Güçlü, büyük Türkiye ideali eğitim ile ve eğitim de diriliş ruhuyla mümkün olacaktır. Melike öğretmenin şahsında fedakâr öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.”