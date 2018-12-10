Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91982
ALTIN
215.631
DOLAR
5.3737
STERLİN
6.7633
EURO
6.1171
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve...
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı hedefi
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı...
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin

'Gözetimsiz sınav' uygulaması hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması, Ağrı Alparslan Ortaokulunda da hayata geçirildi.

'Gözetimsiz sınav' uygulaması hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması, Ağrı Alparslan Ortaokulunda da hayata geçirildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:38
24 Okunma
'Gözetimsiz sınav' uygulaması hayata geçirildi

AĞRI 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, katıldığı bir programda dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması", Ağrı Alparslan Ortaokulunda da başladı.

Bakan Selçuk'un teşvikiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde uygulanan gözetimsiz sınav, Ağrı'da pilot olarak seçilen Alparslan Ortaokulunda hayata geçirildi.

"Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla başlatılan uygulama dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda 8/F sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin sınav kağıtlarını dağıtan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda gözetimsiz sınav yapıldığını öğrendiğinde gelip görmek istediğini söyledi.

Okul idaresi ve ilk sınavı yapacak öğretmenin öğrencilerine çok güvendiğini ifade eden Tekin, "Öğrenciler de kendilerine çok güveniyorlar. Ben de sınav kağıtlarını dağıttım. Sınıftan çıkacağız ve öğrencileri yalnız bırakacağız. Sınıf, gözetmen olmadan öğrencilerimize kalacak. Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, özellikle illerimizde gözetmensiz sınavı dile getirdi. Gündeme getirdiği andan itibaren ilimizde uygulamaya başladık. Pilot olarak da bu okulumuzu seçtik. Diğer okullarımızda da bunu yaygınlaştıracağız. Başarılı olacağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.

"Bize güvenmelisiniz. Biz bunu yapabiliriz"

Sınıf öğretmeni Yasin Aybay, 14 yıldır görev yaptığı okulda uygulamanın başarıya ulaşacağına inandığını söyledi.

Aybay, "Öğrencilerime çok güveniyorum. İnşallah yüzümüzü karar çıkartmazlar ve örnek oluruz. Biz de bu ilkin heyecanını yaşıyoruz. Artık inşallah hep birlikte başarırız. Her şey öğrencilerimizin elinde. Biz onlara güveniyoruz." dedi.

Projeden dolayı Bakan Selçuk, okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler de kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.

Öğrencilerden Helin Keskin, uygulamanın yaygınlaştırılması gerektiğine inandığını belirterek, "Bize güvenmelisiniz. Biz bunu yapabiliriz. Bununla öncelikle kendimize olan güvenimiz artar. Bence bu uygulama her yerde olmalı." ifadelerini kullandı.

"Babamın tayini nedeniyle Ağrı'ya geldik" diyen Furkan Özbilek de şöyle konuştu:

"Bence bu mantıklı bir proje. En azından bize güvendiklerini görebiliyoruz. Önümüzde bir LGS sınavı var. En azından ona bir hazırlık gibi olacak. Çok heyecanlıyım. Bize güvendiklerini söyledikleri için Bakanımız Ziya Selçuk'a da teşekkür ediyorum."

AA

Son Güncelleme: 10.12.2018 16:46
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukGözetimsiz Sınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Velilerden hiçbir şekilde bağış ve kayıt parası talep edilemez'
'Velilerden hiçbir şekilde bağış ve kayıt parası talep edilemez'
ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı
ÖSYM'den YDS adaylarına 'saat' uyarısı
Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’ndan istihdam projesi
Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’ndan istihdam projesi
Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’
Bülent Ecevit Ortaokulu’nda ‘Veli Akademileri’
KPSS ön lisans cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS ön lisans cevap kağıtları erişime açıldı
MEB 'TIMSS' için yeni yol haritası hazırladı
MEB 'TIMSS' için yeni yol haritası hazırladı
MEB'in tüm bilişim portalları tek platformda toplandı
MEB'in tüm bilişim portalları tek platformda toplandı
AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı
AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı
Selçuk: Amacımız eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek
Selçuk: Amacımız eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ