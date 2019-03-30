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Gıda yöneticileri yetiştirilecek

Gıda'da yöneticiler yetiştirecek sertifika programı başlıyor

Gıda yöneticileri yetiştirilecek

Gıda'da yöneticiler yetiştirecek sertifika programı başlıyor

30 Mart 2019 Cumartesi 13:13
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Gıda yöneticileri yetiştirilecek

İSTANBUL (DHA) 

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Sürekli Eğitim Merkezi'nin hazırladığı Türkiye'nin ilk Gıda İşletme Sertifika Programı 5 Nisan'da başlıyor. Sertifika programı ile gıda sektöründe yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Anadolu Hisarı'nda bir restoranda lansmanı gerçekleştirilen programın lansmanına Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Can Tansel Kaya'nın ev sahipliği yaptı. Lansmana OrkaGroup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Genel Koordinatörü Ahu Orakçıoğlu, Büyükhanlı GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Büyükhanlı, TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş ve Genel Sekreteri Kaan Sidar, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Üyeleri Semra Sevinç ve Sevinç Onay, Türkiye Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, Meta Fonksiyonel Gıda Genel Müdürü İrfan Demiryol ve Merieux Nutrisciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci gibi gıda sektörünün önde gelen isimleri katıldı.

SEKTÖRÜN DİNAMİK YAPISINA YÖN VERİLECEK

Prof. Dr. F. Yeşim Ekinci, Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ ve Doç. Dr. Can Tansel Kaya'nın katkılarıyla geliştirilen Gıda İşletme Sertifika Programı Türkiye gıda sektörünün sürdürülebilirlik, sağlık ve ekonomik hedefleri doğrultusunda, mühendislik ve bilimsel birikimlerini yönetsel beceriler ile destekleyerek gıda sisteminin her aşamasında çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla değerlendirebilecek, sektörün dinamik yapısına yön verecek karar vericiler yetiştirmek amacıyla oluşturuldu.

Gıda sektörünün dinamik yapısının lokomotifi olacak karar vericiler yetiştirmek amacıyla oluşturulan sertifika programı, stratejik yönetim ve liderlik, muhasebe ve finans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve girişimcilik konularını kapsıyor.

GIDA SEKTÖRÜNDE YÖNETİCİ OLMAYI HEDEFLEYEN HERKESE AÇIK

Programın gıda sektörü için biçilmiş kaftan olduğunu kaydeden Doç. Dr. Can Tansel Kaya, "Programımız, gıda sektöründe yönetici olmayı hedefleyen herkese açık olup yedi modülden oluşmakta. Bunlar sırasıyla;'Gıda Sektöründe Modern Yönetim Perspektifleri', 'Gıda ve İçecek Sektöründe Muhasebe Temelli Karar Alma Teknikleri', 'Küresel Dünyada Pazarlama', 'İnsan Kaynakları Yönetimi', 'Gıda ve İçecek Sektöründe Finansal Analiz ve Bütçeleme', Gıda Sektörü için Girişimcilik Ekosistemi' ve 'Stratejik Yönetim ve Liderlik'tir.  Her modül 24 saat olarak tasarlandı ve programın tamamı 168 saatten oluşmakta.  Dersler cumartesi ve pazar günleri, Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşkesi'nde yapılacaktır. Programı özel ve önemli kılan ise tüm vaka ve örneklerin gıda sektörü özelinde işlenecek olmasının yanı sıra; sektör önde gelenlerinin modüllerde sektörün kendine özgü dinamiklerini katılımcılarla detaylı olarak paylaşabilecekleri interaktif bir ortamda kurgulanmış olmasıdır" şeklinde bilgilendirmede bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gıda SektörüYöneticiYeditepe Üniversitesi
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