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GENÇ İLETİŞİMCİLER ORUÇ’U AĞIRLADI

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler alan öğrencileri Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Cansel Oruç’u ağırladı.

28 Ekim 2021 Perşembe 10:26
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GENÇ İLETİŞİMCİLER ORUÇ’U AĞIRLADI

 Almina Besra BABAR

 Halkla İlişkiler mesleğinin dününden, bugününden ve yarınlarından bahseden Dernek Başkanı Cansel Oruç : "Dijital medya artık çok önemli, özellikle sosyal medyada kendimizi doğru ifade etmeliyiz. Bir projede sponsor arayışında veya iş görüşmelerinde sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilmektedir. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurmalı günceli yakalamalısınız gençler" dedi. Doğru iletişim kurmanın yalnızca halkla ilişkiler için değil tüm meslek dalları için gerekliliği üzerinde duran Cansel Oruç, beden dili, görgü nezaket kurallarının da altını çizdi.Bursa Halkla İlişkiler Derneğinin HİÇ adı altında verdiği Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülleri genç iletişimcilerin ilgi odağı oldu. HİÇ projelerinin alanları, ödül kriterleri, jüri üyeleri  gibi birçok noktaya değinildi. Dernek üyeleri Özgecan Demirtaş ve Sena Er dernek çalışmalarından ve ajans deneyimlerinden  öğrencilere bahsetti.

 Halkla İlişkiler mesleğinin Türkiye'de öncü isimleri Betül Mardin, Alaaddin Asna, Ali Saydam gibi duayenlerin mesleğe dair sözlerinin de anıldığı programda Okul Müdürü Ömer Yılmaz; ’Bugün geleceğin Halkla ilişkiler uzmanlarıyla beraber olup onlara Halkla ilişkiler hakkında paylaştığınız mesleki bilgi ve tecrübeleriniz için başta Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Cansel Oruç olmak üzere tüm dernek üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle mesleki çalışmalarda öğrencilerimizi aktif görmek de bizi ayrıca gururlandırıyor. Sektör temsilcileri ile öğrencilerimizi bir araya getirerek bu anlamlı günü organize eden Halkla İlişkiler Alan Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, dedi.

Yıldırım MTAL Halkla ilişkiler bölümü öğrencilerinin konuklara; alan öğretmenleri Ayşenur Aksu Gürsoy ve Alim Ataş’ın yazdığı ‘Halkla İlişkiler Uygulamaları’ kitabı ve çiçek takdimi ile program sonlandırıldı.

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GENÇ İLETİŞİMCİLER ORUÇU AĞIRLADI
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