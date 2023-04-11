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Geleceğin yeni nesil meslekleri ülkemizde yaygınlaşacak

Gençlerin bilim ve teknoloji alanına ilgisini artırmak için teknoloji ve inovasyon alanında önemli yatırımlar yapan Haliç Üniversitesi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, FIRST Robotics Competition’ın bu yılki ana sponsorlarından biri oldu.

11 Nisan 2023 Salı 17:11
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Geleceğin yeni nesil meslekleri ülkemizde yaygınlaşacak

İSTANBUL- Amerika’da 31 yıldır FIRST Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen First Robotics Competition, her yıl olduğu gibi bu yıl da liseli gençler arasında rekabet ve heyecan dolu bir yarışma ile gerçekleşti. 2 Nisan 2023’te Volkswagen Arena’da yapılan final maratonuyla son bulan Haliç Regional’a 16 farklı ilden 120’nin üzerinde yerli takımın yanı sıra, 10 farklı ülkeden yabancı takımlar katıldı. Liseli öğrencilere start up şirketi gibi çalışma ve tüm dünyayı etkileyen endüstriyel sorunlara çözüm arama imkanını sunan yarışmada bu yıl liseli mucitlerin enerji temalı robotları ve stratejileri yarışırken, robotlarda yapay zekânın gücü ve tasarımın özgünlüğü ön plana çıktı.  Etkinliğin pek çok noktasında faaliyetler teknoloji gönüllüleri ve robotic tutkunu gençler tarafından yürütülürken, sponsorlar da hem takımlara hem de yeni nesil meslekleri tercih edecek olan gençlere yatırım yaparak geleceğin liderlerini desteklemiş̧ oldu. 

Çağdaş, deneyimli akademik kadrosu ve teknoloji alt yapısına yaptığı yatırımlarla modern eğitim çizgisini güçlendiren Haliç Üniversitesi de dünyaca ünlü yarışmanın bu yılki ana sponsorlarından biri olarak liseli gençlerin heyecanına ortak oldu.

HABER: SELÇUK BULUT 

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