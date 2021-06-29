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Geleceğin sanatçıları mezun oldular

29 Haziran 2021 Salı 15:10
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Geleceğin sanatçıları mezun oldular

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı, mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin bir mezuniyet töreni düzenledi. Önceki yıl pandemi nedeniyle töreni yapılamayan öğrenciler de programa katılarak belgelerini aldı.

BUÜ Devlet Konservatuvarı 2020-2021 Mezuniyet Töreni,  J. Uzm. Onb. Cengiz Poyraz Uygulama Salonu’nda düzenlendi. Törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Konservatuvar Müdürü Prof. Görkem Çalgan, akademisyenler, mezun olmaya hak kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı.

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER.. Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, sanatçı olmanın özel bir yetenek gerektirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Adem Doğangün; “Burada eğitim verilen öğrencilerin özel çocuklar olduğuna inanıyorum. Özel yetenekli öğrenciler, her zaman bulunamayan insani donanımlara sahiptirler. Bu öğrencilerimizin konservatuvar gibi ortamlarda kendilerini bulmaları ve içlerindeki yetenekleri ortaya çıkarmaları gerekiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman konservatuvarımızın kentimiz ve sanatçı ruhlu çocuklarımız için önemli bir görev üstlendiğini düşünüyorum. Ben tüm evlatlarımıza bundan sonraki yaşamlarına başarı diliyorum. Yaptıkları sanatla Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi. HAYALİNİZDEKİ MESLEĞİ YAPMAYI HAK EDİYORSUNUZ. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Görkem Çalgan, öğrencileri en iyi şekilde eğiten ve pandemi sürecinde büyük bir özveri gösteren tüm akademisyenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. BUÜ Devlet Konservatuvarı’nın 23 yıllık eğitim hayatı içerisinde öğrencilerinin ve mezunların gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında mesleklerini en iyi şekilde yapmaya devam ettiklerini söyledi. 14. Dönem mezunlarını geleceğe uğurlamak için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni organize ettiklerini aktaran Prof. Görkem Çalgan; “Kıymetli öğrencilerim; her biriniz buradan mezun olmayı ve hayalinizdeki mesleği yapmayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını unutmayın. Hayatınızın bundan sonraki döneminde inandığınız ilkelere bağlı olarak, davranışlarınızı da sevgi temeline oturtarak, sevgisiz sanat olamayacağını bilerek ilerleyin. Sizlerden beklentimiz; her ne olursa olsun doğruluktan ayrılmamanız, adil bireyler olmanız ve çok çalışıp ülkemizin sanat yaşamını geliştirmenizdir. Hayatınızın başarılarla dolu, şansınızın açık olmasını dilerim” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından 2019-2020 ve 2020-2021 dönem birincisi öğrenciler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Mezun olmaya hak kazananlara belgelerinin teslim edilmesinin ardından öğrenciler hep birlikte kep fırlattı.

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Geleceğin Sanatçıları Mezun Oldular
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