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Geleceğin bilim insanlarından sağlıkta umutlandıran projeler

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bilim insanlarının yetiştirilmesine destek olmak ve hastalıkların tedavilerini geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 5’inci kez düzenlenen Bilim İnsanı Seçme Proje Yarışması’nın (BİSEP) kazananları belli oldu. Genç beyinler tarafından ortaya konan projeler, sağlığın geleceğiyle ilgili umut verdi

16 Nisan 2023 Pazar 11:32
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Geleceğin bilim insanlarından sağlıkta umutlandıran projeler

İSTANBUL- Bilimsel alanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için olanaklar sağlamak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi’nin düzenlediği ‘5’inci BİSEP Yarışması’ ile geleceğin bilim insanları, tıp alanındaki umut veren buluşlarıyla yarıştı. BAU Beşiktaş Güney Kampüsü’nde gerçekleştirilen yarışmada, öğrencilerin tıp alanında yaptıkları önemli projeler ödüllendirildi. 

Yarışmaya, 148 proje başvurusu yapıldı. Projeler farklı alanlarda uzman bilim insanları ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Lise öğrencilerinin tıp ve sağlık bilimleri alanında sunduğu projelerin yanı sıra duayen isimler, bilim ışığında öğrencilere yol gösterip yaptıkları konuşmalarla ilham verdi. 

KİŞİYE ÖZEL KANSER TEDAVİSİ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Yarışmada birincilik ödülü 'Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavisi Yaklaşımı Kapsamında Terapötik İlaç İzleme Amaçlı Nanobiyosensör Geliştirilmesi' adlı projeleri ile Buca Bilim ve Sanat Merkezi'nden Deniz Sipahi ve Ceren Aydoğan'ın oldu. İkincilik ödülü 'Bölgemizde Yetiştirilen Bitkilerin Ekstratlarından Hidrojel Yara Örtülerinin Üretilerek Belirli Özelliklerinin İncelenmesi' projesiyle Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nden Elifnaz Güzel ve Ceylin Afacan'ın oldu. Üçüncü sırada ise 'Nitinol Zımbaların Sternum Kapatmasında Kullanılmasının Sonlu Elemanlar Analizi' projesiyle Doğru Netice Anadolu Lisesi'nden Tayyibe Dora Aldemir yer aldı.

“ÜLKEMİZ VE DÜNYAYI SMA DERDİNDEN KURTARMAYI UMUT EDİYORUZ”

 

Yarışmada yer alan İzmir Özel Çakabey Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencileri Canberk Soytekin ve Eda Erdemir, sundukları projeye dair açıklamada bulundu.  Erdemir, projede SMA hastalığının semptomlarını hafifletmeye yönelik toplamda elli adet aday adayı ilaç molekülü önerdiklerini belirtirken, Soytekin de projeyle ilgili “Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı gerçeğinin içinde yaşıyoruz ne yazık ki.  Biz de lise öğrencileri olarak bu konuda bir şeyler yapmak istedik. İkimizde ilerleyen süreçlerde laboratuvar çalışmalarıyla birlikte bu bulduğumuz moleküllerin gerçekliğini teyit ederek ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu SMA derdinden kurtulmayı umut ediyoruz" dedi. 

“GENÇ KUŞAKLARIN BİLİME İLGİ DUYMALARINI SAĞLAMALIYIZ”

Fizyoloji ve Tıp alanında Nobel Ödülü veren dünyaca ünlü Karolinska Enstitüsü’nde öğretim üyesi olan ve 2021 yılında İsveç Parlamentosu tarafından yılın bilim insanı seçilen Prof. Dr. Matti Sallberg yarışmada jüri üyeliği görevini üstlendi. Yarışmaya ilişkin olarak şunları dile getirdi: “Öğrencilerin bilime ilgi duymalarını sağlamak açısından önemli bir proje çünkü hepimizin geleceği bilimde yatıyor. Bu nedenle mümkün olduğunca çok sayıda öğrencinin bilime ilgi duymasını sağlamanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. BİSEP bu anlamda çok önemli bir girişim. Gençlerin bilimde gerçekten gelişmeleri ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için doğru fırsatları yaratmamızın kesinlikle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece eski nesillerin başlattıklarını gerçekten devralabilir ve geliştirebilirler, daha da geliştirebilir ve daha da iyi hale getirebilirler. Bu ister roket bilimi ister uzay bilimi, isterse de tıp bilimi olsun bilimin tüm alanları için geçerli. Genç kuşakların bilime ilgi duymalarını ve kendilerini adamalarını sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin ortaya koydukları BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması’nda ödül alan projeler, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde detaylandırılarak bilimsel çalışmalara devam edecek. 

HABER: SELÇUK BULUT 

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Anahtar Kelimeler:
Geleceğin Bilim Insanları
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