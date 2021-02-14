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Gaziosmanpaşa'da kiralık ilköğretim ve kreş

Habere ulaşmak için tıklayınız...

14 Şubat 2021 Pazar 12:06
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Gaziosmanpaşa'da kiralık ilköğretim ve kreş

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kiralık ilköğretim ve kreş

Mülkiyeti Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait olan, ilanda özellikleri belirtilen ilköğretim ve kreş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF Usulü ile kiralanacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 21 Şubat 2021 günü saat 14'te Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak olan ihaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.02.2021 12:13
Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa BelediyesiKiralık IlköğretimKiralık Kreş
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