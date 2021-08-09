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“Gastronomi alanında altyapı ve insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:24
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“Gastronomi alanında altyapı ve insan kaynağını güçlendirmeyi amaçlıyoruz”

İSTANBUL - Nitelikli şefler yetiştirmek amacıyla 30 öğrenci kontenjanıyla eğitime başlayacak olan HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün lansman programı gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, gastronomi alanında altyapı ve insan kaynağını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.


 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün lansman programı, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin ev sahipliğinde; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.


 

HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün lansman programında geçtiğimiz yıl MasterChef yarışmasının ünlü yarı finalistlerinden Ekin Eylem Ulaş, bölüm öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Furkan Baltacı, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Parlak Özer, Dr. Öğretim Üyesi Fulya Harp Çelik ve Araştırma Görevlisi Harun Yiğit Alkan ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ile hazırladığı 4 kurstan oluşan menüsünü misafirlerine sundu.


 

“GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜNE YOĞUN TALEP VAR”


 

Açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Gaziantep bir gastronomi şehri ve bu konuda oldukça ileride. HKÜ olarak bu konudaki altyapı ve insan kaynağını güçlendirmek için bir adım attık ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümümüzü açtık. Bu yıl 10’u tam (yüzde 100) burslu, 20’si yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kontenjanımız bulunmakta. Çok yoğun bir talep var. Şef Ekin Eylem Ulaş’ın da katkıları ile bugün güzel bir başlangıç yaptık. Bugünkü lansmanımıza katılan ve üniversitemize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


 

“DÜNYA MUTFAĞININ ANADOLU’NUN LEZZETLERİNE İHTİYACI VAR”


 

Lansman programına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuya ilişkin konuşmasında, “Lezzetin başkentiyiz. Sağlıklı lezzetin de başkenti olduk artık. Topraktan çıkan bütün ürünlerimizin; nar, fıstık, sumak, biber gibi; dünyanın Gaziantep mutfağını ve bu mutfağı mutfak yapan ürünleri tüketmek gerektiğine dair yaygın bir kanaati var. Tabi bunları nasıl tükettiğiniz önemli. Bu iş hizmet sektörü ve bu sektörde yetişmiş insan gücü, yetişmiş insan gücünde de akademik başarı çok önemli. Bizim uluslararası hedefe ulaşmamız için bugün lansmanı yapılan bu bölüm yeni fırsatlar getirecek. San Sebastian, Barcelona ve Paris ile dünyanın gastronomi ülkeleriyle yarışıyoruz. Böyle bir hedefiniz varsa, bunu; yetişmiş insan gücü ve akademik bakışla güçlendirmeniz gerekiyor. Sanatı lezzetle buluşturmak gerekiyor. Dünya mutfağının Anadolu’nun lezzetlerine ihtiyacı var” diye konuştu.


 

“YENİLEBİLİR SANATLA, YÖRESEL LEZZETLERİ FARKLI BOYUTA TAŞIDIK”


 

Hazırladığı lezzetleri misafirlerine büyük bir özenle sunan Şef Ekin Eylem Ulaş ise; “Gastronomi şehri Gaziantep’te yemek yapmak benim için bir onurdur. Buranın yöresel lezzetlerini, kendimce gastronomi tekniklerini kullanarak yorumladım. Çünkü bugün, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü açıyoruz. Dünya’nın farklı yerlerinde uygulanan teknikleri kullanarak, yöresel lezzetleri farklı bir boyuta taşıdık. Misafirlerimizin memnuniyetleri bizleri gururlandırdı. Bizler yenilebilir sanat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


 

Lansman programında, Şef Ekin Eylem Ulaş, Gaziantep Valisi Davut Gül’e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’ye üzerinde isimlerinin ve üniversite logosunun yer aldığı aşçı üniforması takdim etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HKÜ Gastronomi Ve Mutfak SanatlarıGastronomi
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