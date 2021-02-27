FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların 26.02.2021-12.03.2021 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/748580/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/fatih-sultan-mehmet-vakif-universitesi-9-ogretim-uyesi-alacak