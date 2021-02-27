Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1471
ALTIN
414.451
DOLAR
7.4160
STERLİN
10.3540
EURO
8.9680
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim...
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
Laboratuvar malzemesi satın alınacak
İBB’den yarışmaya davet
İBB’den yarışmaya davet
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
Tortum Hidroelektrik Santrali Özelleştirilecek
23 sözleşmeli personel alınacak
23 sözleşmeli personel alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Habere ulaşmak için tıklayınız...

27 Şubat 2021 Cumartesi 09:46
4 Okunma
FSM Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi   belirtilen   birimlere,   2547  sayılı  Kanun’un  23.  maddesi  ile 28.01.1982  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayınlanan  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, adayların  26.02.2021-12.03.2021 tarihleri arasında Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız:

https://www.ilan.gov.tr/ilan/748580/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/fatih-sultan-mehmet-vakif-universitesi-9-ogretim-uyesi-alacak

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
FSM Vakıf ÜniversitesiFatih Sultan Mehmetöğretim üyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Ankara Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Maltepe Üniversitesi’nde çevrimiçi konferans
Maltepe Üniversitesi’nde çevrimiçi konferans
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
TÜRKİYE’YE EĞİTİM YATIRIMI
TÜRKİYE’YE EĞİTİM YATIRIMI
TÜRKİYE’YE EĞİTİM YATIRIMI
TÜRKİYE’YE EĞİTİM YATIRIMI
Üniversitelerin bilimsel yayın karnesi belli oldu
Üniversitelerin bilimsel yayın karnesi belli oldu
Munzur Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı
Munzur Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bitki çayları şifa dağıtıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bitki çayları şifa dağıtıyor
Türk Böbrek Vakfı'nın "Sağlıklı Beslenme Dersleri" EBA TV ile her eve girecek
Türk Böbrek Vakfı'nın "Sağlıklı Beslenme Dersleri" EBA TV ile her eve girecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma