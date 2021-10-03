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Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak

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03 Ekim 2021 Pazar 10:22
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Final Üniversitesi, öğretim elemanı alacak

Uluslararası Final Üniversitesi akademik personel alımı için ilan yayınladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, KKTC’nin Girne ilçesinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu'na 72 Profesör, Doçent, Yrd. Doç. ve Öğretim Görevlileri istihdam edecek.     

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Final Üniversitesiöğretim Elemanı
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