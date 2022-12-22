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Fabrika gibi okul; 3 ayda 1 milyon 200 bin lira ciro yaptılar

22 Aralık 2022 Perşembe 11:36
Fabrika gibi okul; 3 ayda 1 milyon 200 bin lira ciro yaptılar

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrenciler, günde 1200 ilkokul ile 250 anaokulu öğrencisine yemek ve kahvaltılık hazırlıyor. Fabrika gibi çalışan okulda yaklaşık 3 ayda 1 milyon 200 bin TL ciro elde eden öğrenciler, mesleği yerinde öğreniyor.

Turgutlu’da 800 öğrencisiyle eğitim hayatını sürdüren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi çalışıyor. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan proje kapsamında öğrenci ve öğretmenler, ilçede taşımalı eğitim gören 1200 öğrenciye yemek, 250 anaokulu öğrencisine de kahvaltılık hazırlıyor. Okulun yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören 110 öğrencinin, aşçı öğretmenleri eşliğinde dev kazanlarda pişirdikleri yemekleri, paketleme işleminin ardından okullara dağıtımı sağlanıyor. Okul bünyesindeki döner sermaye işletmesi 3 ayda 1 milyon 200 TL gelir elde etti. Elde edilen gelirden öğrenciler de payını alıyor. Lise öğrencileri, mesleği öğrenmenin yanı sıra kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

'DONANIMLI İNSANLAR YETİŞTİRİYORUZ'

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevim Gökce, "Okulumuz 800 kız öğrencisiyle eğitim hayatını sürdürüyor. Bu yıl proje kapsamında okulumuzun yiyecek, içecek hizmetleri alanı olarak taşımalı eğitim yemeklerini yapıyoruz. Öğrencilerimiz bilgi ve becerilerini artırırken, hem mesleğini icra ediyor hem de para kazanıyor. Burada günlük 1200 öğrenciye yemek hazırlıyoruz, ayrıca 250 öğrenciye kahvaltı hazırlıyoruz. Hazırlanan yemek ve kahvaltılıklar, taşımalı eğitim gören ilkokul öğrencilerine ve anaokulu öğrencilerine yetişiyor. Ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek bize gurur veriyor. Öğrencilerimize donanımlı bir şekilde yetişmeleri adına her türlü imkanı sunuyoruz. Kız meslek lisesi olduğumuz için hem iyi bir insan, bilinçli birer anne, hem de gelecekte ekonomide yer almak bakımdan donanımlı insanlar yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELİŞİMLERİNE OLUMLU KATKI SAĞLIYOR'

Okulun yiyecek içecek hizmetleri alan şefi öğretmeni Ersoy Tetik ise "Okulumuzda her gün taşımalı eğitim yemeği kapsamında 1200 kişilik yemek çıkarıyoruz. Taşımalı yemek, döner sermaye kapsamında yapılmaktadır. Hem okulumuza hem de öğrencilerimize katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz atölyelerimizde aldığımız teorik ve uygulamalı eğitim yanında, taşımalı yemek projesinde yer alarak öğrendiklerinin pratiğini yapmış oluyor. Bölümde eğitim gören 110 öğrencimiz her ay belirli bir gelir elde ediyor. Ayrıca staja gittikleri zaman faydasını görüyor. Her şeyi yerinde yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri gelişimlerine olumlu katkı sağlıyor" dedi.

Okulun 12'nci sınıf öğrencilerinden Kezban Esenyel de "Okulumda stajyer olarak yemekhanede görev almaktayım. İleride kadın girişimci olarak bir aşçı veya şef olma yolunda ilerliyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OkulCiroFabrika
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