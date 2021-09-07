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Endişeli öğrencilere kira sözleşmesi tavsiyesi

07 Eylül 2021 Salı 12:39
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Endişeli öğrencilere kira sözleşmesi tavsiyesi

İSTANBUL - Eğitimin yüz yüze yapılacağı kararının alınmasının ardından üniversite öğrencileri okullarının bulunduğu şehirlerde ev ve yurt arayışına başladı. Öğrencilerin 'yeniden uzaktan eğitime geçilirse mağdur olurum' endişesi üzerine Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tavsiyede bulundu. Ağaoğlu, " 'Ben öğrenci olarak kiraladığım bu evi okulum kapanırsa derhal terk etme kontratı fesih etme hakkına sahibim' diye bir not düşerlerse, bu şekilde koyacakları not onlara çok yararlı olur" dedi. Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim avukat İzzet Doğan da, "Kiracı kira süresi dolmadan konuttan çıkarsa bunun sonucuna katlanmak zorundadır ama oraya 'yurt veya okul kapandığı zaman, kira sözleşmesi fesih edilecektir' maddesi konulduğunda bu kiracının öğrencinin lehine olacaktır" diye konuştu.


 

ÖĞRENCİLERİN YURT VE EV TELAŞI

Üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül itibariyle başlayacak. Farklı şehirlerde okuyan öğrencilerse ev arayışlarına başladı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gerçekleştiren üniversitelerin öğrencileri memleketlerine geri dönmüştü. Öğrenciler için, hem artan kira fiyatları nedeniyle hem de yeniden uzaktan eğitime geçilir mi endişesi ile ev bulmak zorlaştı. Ev arayan öğrencileri Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu sözleşme yaparken ekstra bir madde eklenmesi konusunda uyardı. 


 

"BU MADDEYİ SÖZLEŞMEYE KOYARLARSA MAHKEMEYE GİTMEYE GEREK KALMAZ" 

Aydın Ağaoğlu "Kanunda 138. madde var. Yani bu maddeyi koymasa da öğrenci, okullar kapanırsa derhal yazılı olarak ev sahibine 'Ben öğrenci olarak oturduğum evinizde artık oturmamın anlamı kalmadı çünkü okullar kapandı' diye yazılı bir bilgilendirme yapıp terk edeceğini bildirirse yine öğrenciden ilave kira isteyemez ama bu maddeyi sözleşmeye koyarlarsa mahkemeye dahil gitmeye gerek kalmadan kolayca köyüne dönüp bu kiradan da kurtulabilir" diye konuştu.


 

"BU MADDE KONULURSA ÖĞRENCİNİN LEHİNE OLACAKTIR"

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emekli Hakim avukat İzzet Doğan da, "Kiracı kira süresi dolmadan konuttan çıkarsa bunun sonucuna katlanmak zorundadır ama oraya 'yurt veya okul kapandığı zaman, kira sözleşmesi fesih edilecektir' maddesi konulduğunda bu kiracının öğrencinin lehine olacaktır. Sözleşme yapılırken, bu konulan madde kiracı lehine bir maddedir, konut sahibi o maddeyi kullanamaz, yine de kiracı bu hakka sahip olduğunu belirtmekte fayda var" dedi. 


 

"EV SAHİPLERİ TARAFINDAN ÇOĞUNLUKLA BU TALEP OLUMSUZ KARŞILANDI" 

Konut ve proje uzmanı gayrimenkul danışmanı Aydın Mermer ise, "Sözleşmeye madde ekletmek isteyen öğrenciler oldu. Ev sahipleri tarafından çoğunlukla bu talep olumsuz karşılandı. Eklemek istedikleri madde şöyle pandemi durumunda sözleşmenin feshi ile ilgili bir madde ekletmek istediler ama burada da ev sahipleri sonra yaşayacakları bir zarardan dolayı çoğu kişi olumsuz baktı. Sözleşmeye bu maddeyi ekletemediği için evi kiralamaktan vazgeçen öğrenciler oldu" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yüz Yüze EğitimEndişeli öğrencilerKira Sözleşmesi
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