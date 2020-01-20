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Eğitmenden ailelere ve öğrencilere tavsiyeler

Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alıp, yarıyıl tatiline başlarken Ata Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür'ü İnciser Akpınar da ailelere ve öğrencilere yarıyıl tatilinin nasıl verimli geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Akpınar, “Şehri tanımak için programlı geziler yapılabilir, müze ziyaretlerinde bulunulabilir, sinema-tiyatro gibi etkinliklere katılabilirsiniz. Böylelikle anne, babalar ve çocuklar birlikte kaliteli vakit geçirmiş olurlar” dedi.

Eğitmenden ailelere ve öğrencilere tavsiyeler

Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alıp, yarıyıl tatiline başlarken Ata Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür'ü İnciser Akpınar da ailelere ve öğrencilere yarıyıl tatilinin nasıl verimli geçirmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Akpınar, “Şehri tanımak için programlı geziler yapılabilir, müze ziyaretlerinde bulunulabilir, sinema-tiyatro gibi etkinliklere katılabilirsiniz. Böylelikle anne, babalar ve çocuklar birlikte kaliteli vakit geçirmiş olurlar” dedi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:19
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Eğitmenden ailelere ve öğrencilere tavsiyeler

“KARNESİ KÖTÜ GELEN ÖĞRENCİ NE YAPMALI? AİLE NASIL DAVRANMALI?”

İnciser Akpınar, “Her öğrenci birbirinden farklı özelliklere ve yeteneklere sahiptir. Ailelere söyleyeceğimiz en önemli nokta; çocuklarını kimseyle kıyaslamamaları, her bireyin farklı özelliklere sahip olduğunu göz ardı etmemeleridir.  Zayıf olduğu derslerdeki eksikliklerinin nedenlerini anlayıp, bunları gidermeye çalışmalıdırlar” ifadelerini kullandı.

 “YARIYIL TATİLİNDE ÖĞRENMEYE ARA MI VERİLMELİ?”

Tatilin öğrenciler için dinlenme, eğlenme, televizyon ve bilgisayar başında zaman geçirme süreci olarak düşünülmemesi gerektiğine dikkat çeken Akpınar,  “Öncelikle geçmiş dönemin değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır. Bu süreci kişilik gelişimi, bilgi beceri ve hobi edinme için de iyi bir fırsat olarak görmek, değerlendirmek gerekir” dedi.

“ÖDÜL-CEZA SİSTEMİ UYGULANMALI MI?”

Çocuklarla ödül ve ceza baskısı kurmadan iş birliği içinde çalışılması gerektiğini belirten Akpınar, “Çünkü ne ödül ne ceza öğrenciyi motive ederek başarıya ulaşmasını sağlamamaktadır. Ödül ve cezanın öğrenciye olumlu herhangi bir katkısı yoktu” diye konuştu.

“VELİLER OKUL SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?”

Velilerin okul seçimi yaparken dikkat etmesi gereken noktaları anlatan İnciser Akpınar, “Veliler, eğitim süreci uzun soluklu ve köklü olan okulları tercih etmelidir.  Bu tür okullarda sistem belirli bir düzeyde ilerlemekte bu da okulların güvenirliliğini artırmaktadır. Teknolojiyi yakından takip eden, yeni yaklaşımları benimseyen, sanat-spor gibi etkinlikleri aktif olarak uygulayan eğitim kurumlarının bir adım önde olduğu unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

OKULLARDAKİ TEKNOLOJİK İMKÂNLAR NASIL OLMALI?

Küçük yaşlarda soyut kavramları algılamadaki yetersizlik göz önüne alınarak araç gereç ve görsel doküman kullanması gerekliliğine dikkat çeken Akpınar, “Bilgi ve iletişim çağı çocukları yetiştirdiğimiz için teknolojinin bütün yeniliklerinden faydalanmaları gerekir. Bunların yanında sorunlara akıl yürüterek çözüm bulma becerisi de derslerde ve eğitim hayatında kazandırılmaktadır. Bilgisayar, deney, gözlem ve laboratuvar imkânı öğrenmeyi en olumlu etkileyen kaynaklardır. Bunları sağlayan okullar tercih edilmelidir” dedi.

“SANAT, SPOR, SOSYAL FAALİYETLERE ÖĞRENCİYİ YÖNLENDİRME BAŞARIYA KATKI SAĞLAR MI?

Amaçlarının birey yetiştirmek olduğuna vurgu yapan İnciser Akpınar, “Sosyal faaliyetlerde görev alan öğrenciler de birey olarak sağlam ilişkiler kurarlar. Özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi olurlar. Spor sayesinde kazanılan fiziksel üstünlükler öğrenciyi her zaman olumlu etkiler. Nerede nasıl davranacağını da bu sayede öğrenir” dedi. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
EğitmenAileler Ve öğrencilere Tavsiyeler
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