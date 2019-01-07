Eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan yerler...

ZONGULDAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kar tatili haberini sosyal medya hesabı twitterdan duyurdu. Vali Bektaş, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. ZONGULDAK,(DHA)

BİGA VE AYVACIK'TA OKULLARA KAR ENGELİ

Çanakkale'nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Biga ve Ayvacık ilçelerinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. İlçelerin yüksek kesimlerdeki yoğun yağış nedeniyle her iki ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve bağlı köylerde tüm ilk ve orta dereceli okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

HAKKARİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için 1 gün süreyle ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının merkezde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı belirtilirken, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki ilk ve orta dereceli okullar bugün için 1 gün süreyle tatil edildi. Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

AĞRI VE ERZİNCAN'DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.

Erzincan Valiliği, Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde taşımalı eğitimin tatil edildiğini açıkladı. Ağrı'da ise yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı taşımalı eğitim yapılan okullar 7 Ocak (bugün), Eleşkirt ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi. AĞRI, ERZİNCAN, (DHA)

MUŞ'TA OKULLAR TATİL

Muş'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile ile bağlı tüm ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir."

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi. MUŞ, (DHA)