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Eğitim vermek için at sırtında yolculuk yapıyor

28 Aralık 2022 Çarşamba 10:43
Eğitim vermek için at sırtında yolculuk yapıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünde yaşayan öğretmen Musa Tavşan (28), ücretli öğretmenlik yaptığı 10 kilometre mesafedeki Keçili köyündeki okula, her gün at sırtında karlı zeminde dere, tepe aşarak ulaşıyor. Yolu olan, ancak kendisine ait aracı bulunmadığı için at kullanmayı tercih eden Tavşan, eğitim verdiği 5 öğrencisiyle bir araya geldiğinde tüm zorlukları unuttuğunu söyledi.

Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 5 yıl önce mezun olan Musa Tavşan, geçen yıl ailesiyle birlikte yaşadığı Bağdaş köyünde ücretli öğretmenlik yaptı. Tavşan, bu yıl da köyüne 10 kilometre mesafedeki Keçili köyüne ücretli öğretmen olarak görevlendirildi. Musa Tavşan, 34 öğrencisi ve 5 öğretmeni olan Keçili Köyü İlkokulu'na her gün kendisine ait sırtında gidip geliyor. Tavşan, her sabah atıyla dere, tepe aşarak Keçili köyündeki okuluna ulaşıyor.

Yaz aylarında keyifli olan at yolculuğu, havaların soğuduğu bugünlerde zorlu geçiyor. Öğretmen Musa Tavşan, yolculuk yaptığı bölgenin yaklaşık 20 santimetre karla kaplanması nedeniyle artık atla yaptığı yolculuğunu bitirmeyi düşündüğünü söyledi. Kış aylarının oldukça çetin geçtiği bölgede önümüzdeki günlerden itibaren kar kalınlığının 1 metreyi aşacağını, atla yolculuğun tehlikeli olacağını belirten Tavşan, Keçili köyünden ev tutmayı düşündüğünü belirtildi.

'ÖĞRETTİĞİM TEK KELİME BİLE BÜTÜN ZORLUKLARI UNUTTURUYOR'

Son günlerde buz gibi havada yolculuk yapmasına rağmen okuluna ulaşıp ikinci sınıfa giden 5 öğrencisine kavuşunca mutlu olduğunu anlatan Musa Tavşan, "Öğrencilerime öğrettiğim tek kelime bile bütün zorlukları bana unutturuyor. Görevimi hakkıyla yerine getirmek istiyorum. Her gün at sırtında karlı dağları ve tepeleri aşarak öğrencilerime ders vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Dersim bittikten sonra da atıma binip köyüme dönüyorum. Yoğun kar yağışı olmadığı için henüz bir sıkıntı yok. Ama yakın bir zamanda bu mümkün olmayabilir. Atla okula gelince de en çok öğrencilerim seviniyor. Her gelişimde öğrencilerim beni karşılıyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte de köydeki akrabalarımın yanına yerleşmeye ve havalar düzelinceye kadar da burada kalmayı düşünüyorum" dedi. 

DHA

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Musa TavşanEğitimAt Sırtında Yolculuk
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