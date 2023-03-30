Eğitim Ve Akademi Dünyası  Haliç Üniversitesi’nde Düzenlenen  PDR Günlerinde Buluştu

İSTANBUL- Bu yıl 4.sü düzenlenen Beşiktaş PDR Günleri, ‘‘Dijitalleşen Dünyada Psikolojik Esneklik ve Travmaya Müdahale’’ temasıyla, Haliç Üniversitesi 5. Levent kampüsü kongre merkezinde eğitim sektörünün önde gelen isimlerini buluşturdu. PDR Günlerinin şimdiye kadarki en yüksek katılım oranına ulaştığı buluşmanın gün boyu süren farklı atölye ve oturumlarında alanında uzman isimler, psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen eğitim zirvesine, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden 5000’e yakın PDR öğretmeni ve öğrenci katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî / özel kurumlarda görev yapan PDR öğretmenleri ve öğrenciler hem önemli isimlerin panellerini takip etti hem de travma ve psikolojik esneklik temalı 15 farklı atölye çalışmasına katıldı.

Beşiktaş IV.PDR Günlerinin açılış konuşmalarında, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu, Türk PDR Derneği Başkanı Mesut Yıldırım, Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Oğuz ve Beşiktaş RAM Müdürü Hilmi Eren söz aldı. Yoğun bir katılımla başlayan eğitim zirvesinde, Talim Terbiye Kurulu eski başkanı Prof.Dr. İrfan Erdogan, Prof. Dr. Bilge Uzun, Doç. Dr. Yavuz Samur, EMDR Derneği Başkanı Klinik Psikolog Emre Konuk gibi alanının önde gelen, tanınmış isimlerin yanı sıra, Doç. Dr. Armağan Köseoğlu, Dr. Oktay Taymaz Sarı, Dr. Funda Kıvrıkoğlu, Uzm. Dr. Bülent Madi, Uzm. Psikolojik Danışman Osman Erkan, Uzm. Psikolojik Danışman Asena Akan, Uzm., Klinik Psikolog Pınar Hocaoğlu, Klinik Psikolog İrem Bengü Aksekili gibi PDR camiasından uzman pek çok isim atölye çalışmaları yaptı.

Açılış töreninde mesajı yayınlanan Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu eğitim zirvesiyle ilgili şunları söyledi: ‘‘Modern eğitimde öğrencilerin fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlıklarının korunması/iyileştirilmesi için önemli bir misyonu bulunan PDR öğretmenlerimizin, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olma gayesindeki PDR Günlerini, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl kampüsümüzde düzenliyor olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim. Geliştirici, önleyici ve koruyucu yönleri olan Psikolojik danışmanların yetkinliklerinin artırılması daha nitelikli bir milli eğitim için bir gerekliliktir. Bu düşüncenin ışığında en değerli varlığımız olan evlatlarımızın ihtiyaçlarına zamanında ve yerinde müdahale edebilmek için rehber öğretmenlerimizin gelişimi önem arz etmektedir.

HABER: SELÇUK BULUT