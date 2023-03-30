Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.926,02
ALTIN
1.211,57
DOLAR
19,17
STERLİN
23,83
EURO
20,99
Bursa Uludağ Üniversitesi 190 Sözleşmeli Personel alıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 190...
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alacak
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eğitim Ve Akademi Dünyası  Haliç Üniversitesi’nde Düzenlenen  PDR Günlerinde Buluştu

Eğitim dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve bu yıl Haliç Üniversitesi ile Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen PDR Günleri, Haliç Üniversitesi 5. Levent kampüsünde bugüne kadarki en yüksek katılım oranıyla gerçekleşti.

30 Mart 2023 Perşembe 17:19
1 Okunma
Eğitim Ve Akademi Dünyası  Haliç Üniversitesi’nde Düzenlenen  PDR Günlerinde Buluştu

İSTANBUL- Bu yıl 4.sü düzenlenen Beşiktaş PDR Günleri, ‘‘Dijitalleşen Dünyada Psikolojik Esneklik ve Travmaya Müdahale’’ temasıyla, Haliç Üniversitesi 5. Levent kampüsü kongre merkezinde eğitim sektörünün önde gelen isimlerini buluşturdu. PDR Günlerinin şimdiye kadarki en yüksek katılım oranına ulaştığı buluşmanın gün boyu süren farklı atölye ve oturumlarında alanında uzman isimler, psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Beşiktaş Milli Eğitim Müdürlüğü ve Haliç Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen eğitim zirvesine, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden 5000’e yakın PDR öğretmeni ve öğrenci katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî / özel kurumlarda görev yapan PDR öğretmenleri ve öğrenciler hem önemli isimlerin panellerini takip etti hem de travma ve psikolojik esneklik temalı 15 farklı atölye çalışmasına katıldı. 

Beşiktaş IV.PDR Günlerinin açılış konuşmalarında, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu, Türk PDR Derneği Başkanı Mesut Yıldırım, Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Oğuz ve Beşiktaş RAM Müdürü Hilmi Eren söz aldı. Yoğun bir katılımla başlayan eğitim zirvesinde, Talim Terbiye Kurulu eski başkanı Prof.Dr. İrfan Erdogan, Prof. Dr. Bilge Uzun, Doç. Dr. Yavuz Samur, EMDR Derneği Başkanı Klinik Psikolog Emre Konuk gibi alanının önde gelen, tanınmış isimlerin yanı sıra, Doç. Dr. Armağan Köseoğlu, Dr. Oktay Taymaz Sarı, Dr. Funda Kıvrıkoğlu, Uzm. Dr. Bülent Madi, Uzm. Psikolojik Danışman Osman Erkan, Uzm. Psikolojik Danışman Asena Akan, Uzm., Klinik Psikolog Pınar Hocaoğlu, Klinik Psikolog İrem Bengü Aksekili gibi PDR camiasından uzman pek çok isim atölye çalışmaları yaptı.

Açılış töreninde mesajı yayınlanan Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu eğitim zirvesiyle ilgili şunları söyledi: ‘‘Modern eğitimde öğrencilerin fiziksel, sosyal ve psikolojik sağlıklarının korunması/iyileştirilmesi için önemli bir misyonu bulunan PDR öğretmenlerimizin, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olma gayesindeki PDR Günlerini, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl kampüsümüzde düzenliyor olmaktan dolayı mutluluğumu ifade etmek isterim. Geliştirici, önleyici ve koruyucu yönleri olan Psikolojik danışmanların yetkinliklerinin artırılması daha nitelikli bir milli eğitim için bir gerekliliktir. Bu düşüncenin ışığında en değerli varlığımız olan evlatlarımızın ihtiyaçlarına zamanında ve yerinde müdahale edebilmek için rehber öğretmenlerimizin gelişimi önem arz etmektedir. 

HABER: SELÇUK BULUT

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Eğitim DünyasıHaliç Üniversitesi IDijitalleşen Dünyada Psikolojik Esneklik Ve Travmaya Müdahale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanan Öğrencilere Ödeme Miktarını Artırdı
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanan Öğrencilere Ödeme Miktarını Artırdı
YKS İçin Sınav Merkezi Tercihleri 3 Nisan 23.59'a Kadar Güncellenebilecek
YKS İçin Sınav Merkezi Tercihleri 3 Nisan 23.59'a Kadar Güncellenebilecek
Bilnet Lisesi Öğrencilerden İki Önemli Çevre Projesi
Bilnet Lisesi Öğrencilerden İki Önemli Çevre Projesi
İstinyePark’ta Çocukların Katılımı ile Düzenlenen MüzayededenDepremzede Gençlere Destek!
İstinyePark’ta Çocukların Katılımı ile Düzenlenen MüzayededenDepremzede Gençlere Destek!
YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan İtibarıyla İsteyen Öğrencilere Yüz Yüze Eğitim Verilecek
YÖK Başkanı Özvar: 3 Nisan İtibarıyla İsteyen Öğrencilere Yüz Yüze Eğitim Verilecek
YKS Deprem Bölgesinde 4 İlde Yapılacak
YKS Deprem Bölgesinde 4 İlde Yapılacak
Bahçeşehir Koleji Velilerini Prof. Dr. Acar Baltaş ile Buluşturdu
Bahçeşehir Koleji Velilerini Prof. Dr. Acar Baltaş ile Buluşturdu
Depremden Sonra Nakil Yaptıran 14 Bin 73 Öğrenci Kendi İline Döndü
Depremden Sonra Nakil Yaptıran 14 Bin 73 Öğrenci Kendi İline Döndü
Türk Eğitim Vakfı ve Kırklareli Belediyesi’nden Eğitime Destek: Okutan Kırklareli Projesi
Türk Eğitim Vakfı ve Kırklareli Belediyesi’nden Eğitime Destek: Okutan Kırklareli Projesi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi