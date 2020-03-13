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Eğitim uzmanı uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime 2 hafta ara verildi. 23 Marttan itibaren derslere uzaktan eğitimle devam edileceği açıklanırken, Eğitim Uzmanı Dr. Özge Aslan velilere uyarılarda bulundu. Aslan, "Velilere çok büyük görevler düşüyor. Önemli olan öğrencinin yapıp yapmadığını takip etmek değil, öğrenme sürecine devam etmek." dedi.

13 Mart 2020 Cuma 16:21
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Eğitim uzmanı uyardı

İSTANBUL - Türkiye'de de koronavirüs görülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitime ilk ve ortaokullarda 2 hafta ara verildi. Öğrenciler ikinci haftadan itibaren eğitimin aksamaması için Eğitim Bilim Ağı (EBA) üzerinden derslerine devam edecek.

KONU ANLATIMLI VİDEOLAR, TESTLER  VE DİJİTAL İÇERİKLER

Uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını anlatan Eğitim Uzmanı Dr. Özge Aslan, "Bu sistemle 1'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrenciler evlerinde bilgisayar, tablet üzerinden bu içeriklere ücretsiz olarak sistem üzerinden ulaşabilecek. İnternet olan bir yerde öğrenciler kullanıcı adı ve şifresini girdiği zaman ilgili sınıf düzeyinde dijital içerikler yer alıyor. Küçük yaş gruplarına animasyonlarla, karakterlerle anlatılırken ortaokul ve liselerde konu anlatım videolarını dinleyecekler. Daha sonra o konuyla ilgili testleri çözecekler. Sistem üzerinden çevrimiçi olarak soru çözüm videolarını ulaşabilecekler" dedi.

Eğitimin 'tam gün mü, yarım gün mü' olacağının 16 Mart Pazartesi günü belli olacağını söyleyen Aslan, "40'ar dakikalık oturumlar planlanmayabilir. Daha kısa süreli öğretmenin direkt konu anlatım videoları yer alacağı için 40 dakikadan daha az sürede daha etkili bir şekilde anlatılması söz konusu olacaktır" diye konuştu.

"BURADA VELİLERE ÇOK BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Velilere de uyarılarda bulunan Aslan, "Burada velilere çok büyük görevler düşüyor. Dün bakanımız da ifade etti. Önemli olan öğrencinin yapıp yapmadığını takip etmek değil, öğrenme sürecine devam etmek. Önemli olan öğrencinin bu iki haftalık sürede okulundan kopmadan derslerini devam ettirebiliyor olması" dedi.

DHA

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Milli Eğitim BakanlığıEğitim Uzmanı UyardıKoronavirüs TedbirleriEğitim
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