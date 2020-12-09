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Dünyanın en etkili bilim insanları arasına girdi

İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yüksel, dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:55
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Dünyanın en etkili bilim insanları arasına girdi

İSTANBUL - Stanford Üniversitesinden John Loannidis ve ekibi tarafından yaklaşık 7 milyon akademisyen üzerinde yürütülen çalışma sonucunda belirlenen ve ‘Science Direct Plos Biology’ adlı bilimsel dergide de yer alan ‘Dünyanın en etkili bilim insanları’ listesi yayımlandı.
 

Türkiye'den 857 bilim insanının yer aldığı liste hazırlanırken, alanında en az 1996-2019 yılları arasında 5 makale yayımlamış olan 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirildi.

Makale sayısı, h - indeksi, atıf / makale oranı gibi bilimsel göstergeler ışığında yapılan hesaplamaların ardından, her bilim insanının çalışma alanı için ‘Yıllık Etki’ ve ‘Kariyer Boyu Etki’ şeklinde iki tür sıralama listesi oluşturuldu. İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yüksel de listeye girmeye hak kazandı.

PROF. DR. DODURKA: BİZLERİ GURURLANDIRDI


İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden bir bilim insanının yer almasının gurur verici olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, “Öncelikle ‘Dünyanın en etkili bilim insanları’ listesinde yer alan ve ülkemizi gururlandıran tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu listeye adını yazdıran üniversitemizin akademisyenlerinden Prof. Dr. İbrahim Yüksel’in böyle önemli bir başarıya imza atması bizleri de gururlandırdı. 7 milyon bilim insanının akademik performansı üzerinden değerlendirilen bu listeye girebilmek çok büyük başarı diye düşünüyorum. Listeye girmeye hak kazanan akademisyenimiz Prof. Dr. Yüksel’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hocamızın genç akademisyenlerimize de örnek olacağına inanıyorum’’ dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Etkili Bilim InsanlarıProf. Dr. İbrahim Yüksel
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