Dünyada uluslararası öğrenci sayısı 5 milyonu aştı

Üniversitede kariyer odaklı eğitim ve global network arayışları, uluslararası eğitim taleplerini hızlandırdı. Sunduğu kariyer odaklı uygulamalı eğitim modeli ve mezuniyet sonrası çalışma izni hakkıyla dünyada en çok öğrenciye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan Kanada’daki okullara; eğitimleri sırasında iş hayatıyla tanışmak isteyen Türkiye'den öğrenciler de gözünü dikti.

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık (IRCC) verilerine göre, 2021’in ağustos ayında yurt dışından 730 binden fazla başvuru alan Kanada, dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip ülkeler arasında yer alıyor. Kanada’nın sunduğu kariyer odaklı eğitim programının öğrencilerin iş hayatına hızla atılmalarını olanaklı kıldığını belirten York Üniversitesi Sürekli Çalışmalar Okulu (School of Continuing Studies - SCS) Ortadoğu, Afrika, Türkiye ve Pakistan Recruitment Manager Bashaar Ansari, “Kanada’da akademik eğitimin ana çatısını oluşturduğu uygulamalı eğitim modelleri, öğrencilere eğitimleri sırasında iş hayatında ısınma turları atıyor. Kanada’nın sunduğu mezuniyet sonrası çalışma izni hakkı, öğrencilere kariyer basamaklarını hızlı tırmanma ve global çapta network erişme fırsatı sunuyor. Son yıllarda Türkiye’den öğrencilerin Kanada’da lisans ve lisans üstü eğitim programlarına yönelik talepleri giderek artıyor” dedi.

KANADA’NIN EN HIZLI BÜYÜYEN OKULU

Kanada’nın akademik ve uygulamalı eğitimi bir arada sunduğu eğitim modelinin, uluslararası öğrenci başvurularını 2019’dan bu yana yüzde 27 artırdığını söyleyen Bashaar Ansari, “Giderek globalleşen kariyer ve eğitim ortamında öğrencileri bu değişime uyum sağlamaya ve liderlik etmeye hazırlayan hızlandırılmış, erişilebilir ve yenilikçi programlar sunma becerimiz, topluluğumuzu Kanada'nın en büyük ve en hızlı büyüyen sürekli eğitim birimlerinden birine dönüştürdü. Öğrencilerimiz, geliştirdiğimiz kohort yani toplulukla birlikte öğrenme modeliyle şekillendirdiğimiz programlarımız aracılığıyla, henüz iş hayatlarının arifesiyken global seviyede bir profesyonel ağa erişebiliyor. Böylece iş yaşamına hızla uyum sağlayabiliyorlar” ifadelerinde bulundu.

8 LİSANSÜSTÜ SERTİFİKA PROGRAMIYLA UYGULAMALI EĞİTİM

York Üniversitesi SCS Ortadoğu, Afrika, Türkiye ve Pakistan Recruitment Manager Bashaar Ansari, eğitim programları hakkında şu bilgileri verdi:

“Öğrencilerimizin dil seviyelerine ve akademik hedeflerine göre özelleştirdiğimiz esnek yapılı ve hızlandırılmış programlarımızı, alanında deneyimli öğretmenlerimiz aracılığıyla sunuyoruz. Dijital pazarlama ve içerik pazarlaması, işletme yönetimi, muhasebe ve ileri düzey profesyonel muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları, blokzinciri geliştirme, siber güvenlik alanında geliştirdiğimiz 8 lisansüstü sertifika programlarımızla öğrencilerimizi zengin içerikli uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz eğlenceli ortamlarda topluluk etkinlikleri ve temalı kulüpler aracılığıyla eşler arası etkileşimler yoluyla dil becerilerini geliştirirken Kanada kültürünü deneyimleyebiliyor.”

GELECEK HEDEFLERİNE KILAVUZLUK EDİYORUZ

Sundukları eğitim programlarıyla Türk öğrencilerin gelecek hedeflerine kılavuzluk ettiklerini belirten Bashaar Ansari, bu yöndeki faaliyetleri hakkında şunları söyledi:

“Eğitim programlarımızla geleceğin meslekleri için nitelikli işgücü yaratıyoruz. Giderek artan öğrenci nüfusuyla lisans ve lisans üstü eğitimlerin merkezi olmaya başlayan Kanada’da Türk öğrenciler için global çalışma alanları oluşturuyoruz. Türkiye’deki çözüm ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz webinarlarımızla da Türk öğrencilerin Kanada’da eğitim hedeflerine yönelik yol haritası sunuyoruz. Şubat ayı içinde, Türkiye’deki çözüm ortaklarımızdan EğitimAL’ın Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Burhan Pınarbaşı ile mart ayında ise York Üniversitesi SCS Program Direktörü Todd Rich ile dijital pazarlama üzerine ücretsiz bir webinar gerçekleştireceğiz.”