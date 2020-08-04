Doğru Üniversite Tercihi Nasıl Yapılmalı?

İSTANBUL

Yaklaşık iki buçuk milyon öğrencinin geleceğini etkileyecek okul seçiminin doğru yapılabilmesi için ailenin beklentileri ile öğrencinin kişisel özellikleri, yetenekleri ve tercihlerinin detaylandırılması ve ortak noktaları besleyecek okulların tespit edilmesi gerekiyor. Peki, gençler geleceklerini belirleyecekleri okul seçimlerinde nelere dikkat etmeli? Edim Ders Evi’nin sahibi deneyimli eğitimci Emine Çaşkurlu, ideal tercihin, gençlerin gelecekteki kariyerlerini de etkilediğini belirtiyor.

Edim Ders Evi sahibi 20 yıllık eğitimci Emine Çaşkurlu, ideal tercih listesine ulaşılabilmesi için öğrencinin geçmiş öğrencilik hikayesinin öğrenilmesi, gelecekle ilgili hayallerinin ve heyecanlarının doğru anlaşılmasının ve tercih danışmanının yetkinliğinin önemli olduğunu belirtiyor. “Üniversite tercih danışmanının, meslekler, dünyada ve ülkemizde geleceğin mesleği olmaya aday meslekler, üniversiteler ve bölümler konusunda kapsamlı bilgiye sahip, YÖK istatistiklerini yıllara göre projeksiyonlar yaparak değerlendirebilecek, tercih sıralaması tekniğine hakim olması gerekir” diyor.

Tercih listesi nasıl oluşturulmalı?

Edim Ders Evi sahibi deneyimli eğitimci Emine Çaşkurlu, tercih listesi oluşturulurken, öğrenciyi yetenekleri ve değerleri açısından anlamaya yardımcı olacak testler dışında karar alma tekniklerinden de faydalanılmasının önemi üzerinde duruyor. Edim Ders Evi’nde kullandıkları test ve envanterler arasında öğrencinin kişilik özellikleri ve mesleki yönelimleri ile ilgili pek çok test uygulandığını, böylelikle zamanı doğru kullanmaktan duygularını yönetebilmeye, uzun soluklu motivasyondan sorumluluk bilincini geliştirmeye kadar pek çok alanda gençlere yol göstericilik yaptıklarını belirtiyor. Çaşkurlu ayrıca, üniversitelerin özellikleri ile; öğrencinin kişilik özellikleri, çalışma davranış yönelimleri ve üniversitenin ilgili bölümlerinin imkanlarının doğru eşleştirilmesinin öneminin altını çiziyor.

Üniversite Tercihinde Bunlara Dikkat!

2020 YKS’ye girenler olağan üstü koşullarda son ayları geçirmek ve pandemi tedbirleri altında sınava girmek zorunda kaldılar. Sonuçlar geldi ve her yıl olduğu gibi bazıları sevindi bazıları üzüldü. Tüm Türkiye’de açık öğretim ve uzaktan eğitim de dahil yaklaşık 998 bin kontenjan var. Öğrenciler 6-14 Ağustos tarihleri arasında 24 tercih yapacaklar. Peki, tercih yaparken nelere dikkat edilmeliler?

1. Puana değil sıralamanıza göre tercih yapın.

2. 2018-2019 sıralamalarına bakarak bu yılki sıralamanızın yüzde 30 üstü yüzde 50 altı tercihler listenizde yer almalı. Yani 24 tercihin ilk 4 tanesini sıralamanızın üstündeki üniversite ve bölümleri en az 10 tanesini bulunduğunuz dilim ve en yakınındaki yerleri ve diğer 9-10 taneyi de sıralamanızın altındaki yerleri yazın. Tabii mutlaka bu yıl yerleşmek istiyorsanız.

3. İstemediğiniz hiçbir bölümü sakın yazmayın. Son pişmanlık fayda etmez. Kazanır da gitmezseniz gelecek yıl kazanma şansınızı da riske atarsınız.

Şimdi gelelim tercih yaparken yapılan yanlışlara:

1. Arkadaşım seçiyor diye bölüm seçilmez, ailem istiyor diye de...

2. Nerede olursam mutlu olurum, yeter ki mezuna kalmayayım diye düşünmeyin.

3. Dedikodular değil gerçek bilgiler üzerinden kararlarınızı alın.

4. Sakın hayallerinizden vazgeçmeyin.

Peki doğru karar nasıl alınır? Bu günlerde kendinize sormanız gereken sorular:

1. Neyi severim?

2. Hangi konuda iyiyim?

3. Ne yapmak istiyorum?

4. Seçtiğim bölümde öğreneceklerim ilgimi çekiyor mu yeteneğim var mı?

5. Hangi şehirde öğrenci olarak yaşarım?

6. Hangi üniversitede okumak beni gururlandırır?

7. Hangi bölüm hayalimdeki geleceği destekler?

8. Üniversitenin öğretim görevlisi sayısı ve niteliği alacağım akademik eğitimi destekleyecek nitelikte mi?

9. Üniversitenin kampüsü ve sosyal imkanları neler?

10.Üniversitenin ve bölümün uluslararası eğitim imkanları var mı?

11.Üniversite yeterli dil veya diller öğrenmemi sağlayacak mı?

12.Online eğitime adaptasyon sağlayabilmiş mi?

13.İlgili bölümden mezunların iş ve çalışma olanakları neler?

14.İlgili üniversitenin diğer üniversiteler arasındaki başarı sırası nedir?

Bu maddeler çoğaltılabilse de aslolan gönlünüzde yatan aslandır. İstenerek okunan bir bölümden ve istenerek yapılan bir işten başarısız olunmaz. Başkalarının tecrübelerini dinlerken sakın kendi iç sesinizi dinlemeyi ihmal etmeyin.