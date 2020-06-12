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Doçentlik başvuruları yılda 3 defaya çıkarıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda iki kez yapılan doçentlik başvuruları; ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere yılda 3'e çıkarıldı.

12 Haziran 2020 Cuma 15:27
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Doçentlik başvuruları yılda 3 defaya çıkarıldı

ANKARA - YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; 'Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ÜAK tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda iki kez yapılan doçentlik başvuruları ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere yılda 3 defa yapılacak. Başvurular, ilgili ayların 20'nci günü başlayıp, en geç son çalışma günü mesai saati bitimine kadar olacak. Bu uygulama 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Doçentlik başvurularında asgari şartların sağlanıp sağlanmadığı daha önce hem ön inceleme komisyonu hem de jüri üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenirken, yapılan düzenlemeyle bu görev sadece jüriye bırakıldı. Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılacak. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak. Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılacak ve erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere bildirilmiş kabul edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doçentlik BaşvurularıYükseköğretim Kurulu
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