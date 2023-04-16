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Diyarbakırlı gençlerin istihdam yolu Teleperformance’tan geçecek

Diyarbakırlı gençler Teleperformance bünyesinde istihdam edilmek üzere eğitim alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2022-2023 yılı projesi olan “Genç İstihdam” teması kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ve Teleperformance arasında istihdam garantili iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında ilk etapta 200 genç eğitim alarak Teleperformance Diyarbakır kampüsünde istihdam edilecek.

16 Nisan 2023 Pazar 15:16
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Diyarbakırlı gençlerin istihdam yolu Teleperformance’tan geçecek

DİYARBAKIR- Dünyanın lider müşteri ve deneyim yönetimi dış kaynak hizmet sağlayıcısı Teleperformance, Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonluğunda Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile Diyarbakırlı gençleri istihdama kazandırmak amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Başlatılan ‘Genç İstihdam Projesi’ kapsamında ilk etapta 200 genç istihdam edilecek. Müşteri Hizmetleri alanında şirketlerin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama ve Diyarbakır’da bu alanda çalışma potansiyeli olan gençlere istihdam sağlama hedefiyle başlatılan projede gençlere eğitim verilerek “Müşteri Hizmetleri Uzmanı” olarak yetiştirilecek. Başvurular Yenişehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Teleperformance tarafından kabul edilecek, adayların seçimleri de ilgili taraflarca yapılacak. Eğitimler Teleperformance’ın alanında uzman ve deneyimli eğitmenleri tarafından Diyarbakır lokasyonunda verilecek. 2 ay sürecek yüz yüze ve sınıf içi eğitimleri başarıyla tamamlayan 200 genç, Teleperformance tarafından istihdam edilecek.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ 

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırlı Gençlerin Istihdam Yolu Teleperformancetan Geçecek
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