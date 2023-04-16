Diyarbakırlı gençlerin istihdam yolu Teleperformance’tan geçecek

DİYARBAKIR- Dünyanın lider müşteri ve deneyim yönetimi dış kaynak hizmet sağlayıcısı Teleperformance, Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonluğunda Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile Diyarbakırlı gençleri istihdama kazandırmak amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Başlatılan ‘Genç İstihdam Projesi’ kapsamında ilk etapta 200 genç istihdam edilecek. Müşteri Hizmetleri alanında şirketlerin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılama ve Diyarbakır’da bu alanda çalışma potansiyeli olan gençlere istihdam sağlama hedefiyle başlatılan projede gençlere eğitim verilerek “Müşteri Hizmetleri Uzmanı” olarak yetiştirilecek. Başvurular Yenişehir Belediyesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Teleperformance tarafından kabul edilecek, adayların seçimleri de ilgili taraflarca yapılacak. Eğitimler Teleperformance’ın alanında uzman ve deneyimli eğitmenleri tarafından Diyarbakır lokasyonunda verilecek. 2 ay sürecek yüz yüze ve sınıf içi eğitimleri başarıyla tamamlayan 200 genç, Teleperformance tarafından istihdam edilecek.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ