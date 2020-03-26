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Dijital öğrenme ile eğitime sorunsuz devam ediyorlar

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitim başladı. 'Bilnet Digital Learning' uygulamasının öğrencileri için devrede olduğunu belirten Bilnet Okulları Genel Müdür Yardımcısı Zehra Sağ, "Bu sistem ile öğrencilerimizi, eğitim-öğretime ara verildiğinden beri adım adım takip etmeye devam ediyoruz" dedi.

26 Mart 2020 Perşembe 15:32
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Dijital öğrenme ile eğitime sorunsuz devam ediyorlar

İSTANBUL - Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı eğitim-öğretime verdiği arayı 30 Nisan’a kadar uzattı. Eğitim kurumları da birbiri ardına tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bilnet Okulları ise öğrenciler için 'Bilnet Digital Learning' modelinin devrede olduğunu duyurdu. Öğrencilerin hiçbir kayıp yaşamadan eğitimlerini kolaylıkla sürdürebilmesini amaçlayan sistem ve eğitim hakkında bilgi veren Bilnet Okulları Genel Müdür Yardımcısı Zehra Sağ, "Bilnet Okullarında uzaktan eğitim başarıyla devam ediyor. Sınav hazırlık grubundaki öğrenciler sistem sayesinde sınava başarıyla hazırlanıyor. Bu nedenle uzun süredir yürütülen tüm online ve dijital hazırlıkları tamamlayıp başarıyla uyguluyoruz" dedi.


"ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ"


Ders akışının yanı sıra öğrenci takibi çok yönlü yapıldığının altını çizen Zehra Sağ, "İlkokul birinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar her öğrencimizi sadece sınıf ve rehber öğretmenleri değil, İngilizce öğretmenlerimiz ve müdür yardımcılarımız da takip eder. Ayrıca “Bilen Öğretmen” adını verdiğimiz öğretmenlerimizin de takip ettiği sistemle kendilerine atanan öğrencileri olur. Bu sistem ile öğrencilerimizi, eğitim-öğretime ara verildiğinden beri adım adım takip etmeye devam ediyoruz. Tabi benzer uygulamalar Bilnet Okullarının lise kademelerinde de devam ediyor" diye konuştu.


"DİL GELİŞİMLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"


İlkokul ve ortaokul kademelerinde çalışmalar sürerken, 4-5 ve 5-6 yaş grupları için özel olarak hazırladıkları uzaktan eğitim programıyla da fark yarattıklarını söyleyen Sağ, "Öğrencilerimiz online platformumuz üzerinden dil gelişiminden kavramlara, yaratıcı düşünme becerilerinden problem çözme etkinliklerine, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarından matematiğe kadar birçok alanda eğitimlerine devam ediyor.  İngilizce eğitimimiz pekiştirici çalışmalarla hız kesmeden sürüyor. Tüm bunlar haricinde velilerimize her gün yaş grubuna özel farklı öneriler sunarak evdeki vaktin daha kaliteli geçmesini sağlıyoruz. Branş derslerimizde öğrencilerimizle buluşmak için hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerimiz ilgili müdür yardımcılarımız, rehber ve sınıf öğretmenlerimiz tarafından takip edilmeye devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde öğretmenlerimiz de online bağlantılar ile tüm sınıf ile bir araya gelmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.


"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRENME"


Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını gözeterek gelişimlerini destekleyen, problem çözme yeteneklerini geliştiren, analiz yapma becerilerini güçlendiren ve bilgi paylaşımını esas alan bireysel ve gruplar halinde online çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Sağ, "Uygulanan yabancı dil eğitim modeli, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğrenme ortamlarını dijital ortama aktararak öğrencileri ile buluşturmayı hedef edinmiştir. Bu amaca ulaşmak için Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar ve hatta Müzik derslerinin kazanımlarını İngilizce programımız ile örtüştürerek “Çapraz Müfredat” bağlantısı kuruyoruz" dedi.


"ETKİLİ VE SONUCA DÖNÜK ÖLÇME DEĞERLENDİRME"


Zehra Sağ son olarak, "Öğrencilere konular anlatırken bir yandan da kısa ve uzun süreli hafızayı etkin kılabilmek ve öğrencilerin konuyu öğrendikten sonra tekrar etmelerini sağlamak için farklı ev çalışmaları veriyor. Tüm bu çalışmalar sürerken öğrencilerin konu veya kazanım eksikleri öğretmenleri tarafından tespit ediliyor ve bu tespitlere yönelik içeriği branş öğretmenlerimiz hazırladıkları online derslerle tamamlıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs SalgınıDijital öğrenmeUzaktan Eğitim
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