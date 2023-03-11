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Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep, Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin eğitim-öğretime 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıkları tamamladı.

11 Mart 2023 Cumartesi 13:39
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının depremin etkilediği 10 ilde bulunan toplam 20 bin 868 binasından 24'ü depremde yıkıldı, 83'ü ise ağır hasar aldı. Bugüne kadar 10 ildeki tüm okulların hasar tespit raporu çıkarıldı.

Deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihleri üç kategoriye ayrılırken, birinci kategoride yer alan Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim 1 Mart'ta başladı.

Depremlerden etkilenen illerden Adana, Gaziantep ve Osmaniye ile bu illere bağlı tüm ilçelerde eğitim öğretimin 13 Mart'ta yeniden başlaması için hazırlıklar tamamlandı. üç ildeki öğrenciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlayacak.

Adana'dan ve Osmaniye'den 4'er binin üzerinde, Gaziantep'ten ise 15 bine yakın öğrenci olmak üzere 23 bine yakın öğrencinin başka illerdeki okullara nakilleri yapıldı. Üç ildeki 1 milyon 300 bine yakın öğrenci ise kendi illerindeki okullara devam edecek.

Bu kapsamda, Adana'da 497 bin 852, Gaziantep'te 662 bin 502, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 298 bin 119 öğrenci 13 Mart'ta dersbaşı yapacak.

Bakanlık, 13 Mart Pazartesi okula başlayacak üç ildeki öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

158 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek hizmeti

Bunun yanında üç ildeki öğrenciler ve velileri için psikososyal destek hizmetleri sunuldu. Adana'da yaklaşık 63 bin, Gaziantep'te 68 bin ve Osmaniye'de 27 bine yakın öğrenci ve veli ile psikososyal destek hizmetleri kapsamında yaklaşık 158 bin görüşme gerçekleştirildi.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay da ise eğitim öğretimin 27 Mart tarihinde başlatılmasına ilişkin hazırlıklar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MEBKahramanmaraşEğitimöğretimDeprem
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