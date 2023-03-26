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Depremin vurduğu illerde eğitim-öğretime "Mehmetçik Okulu" desteği

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile koordine içinde kurduğu 232 Mehmetçik Okulu, depremin vurduğu illerdeki eğitim-öğretimin sürdürülmesinde önemli görev üstleniyor.

26 Mart 2023 Pazar 17:49
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Depremin vurduğu illerde eğitim-öğretime "Mehmetçik Okulu" desteği

Ankara(AA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerin çoğunda eğitim öğretime başlandığını, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da da eğitim ve öğretime pazartesi itibarıyla ilçe bazlı olarak kademeli başlanacağını açıkladı.

MSB, depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmaları başta olmak üzere güvenlik ve yaşam destek faaliyetleri kapsamında deprem bölgelerinde önemli çalışmalarda bulundu.

Depremin yaralarının sarılmasına yönelik yoğun gayret gösteren Bakanlığın bu kapsamdaki çalışmalarının başında ise Mehmetçik Okulları yer aldı.

Çocukların eğitimlerinin aksamaması için MSB tarafından MEB ile koordineli olarak çadır ve konteyner kentlerde Mehmetçik Okulları kuruldu.

Halen 232 Mehmetçik Okulu hizmet vermeyi sürdürüyor.

2'nci Ordu Komutanlığı tarafından Malatya merkez başta olmak üzere Akçadağ ve Doğanşehir'de toplam 67, 7'nci Kolordu Komutanlığı tarafından Adıyaman'ın merkez ile Kahta, Besni, Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde ise toplam 50 Mehmetçik Okulu kuruldu.

6'ncı Kolordu Komutanlığı personelince ise Hatay'ın Antakya, İskenderun, Defne ve Serinyol ilçelerinde 54, Osmaniye'nin merkezi ve Bahçe ilçesinde 8, Kahramanmaraş'ın merkezi ile Elbistan ve Göksün ilçelerinde 20, Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 33 Mehmetçik Okulu faaliyete geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EğitimöğretimMehmetçik Okulu
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