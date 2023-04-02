Depremin vurduğu Göksun'un kırsal mahallesinde çocukları okul heyecanı sardı

KAHRAMANMARAŞ AA- Depremden en çok etkilenen yerlerden Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'nde yarın eğitim öğretime başlanması planlanıyor.

Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından birçok ev ve iş yerinin yıkıldığı, 123 kişinin hayatını kaybettiği Ericek Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Ericek Şehit Elhas Esendere İlkokulu ve Ericek Şehit Elhas Esendere Ortaokulu, deprem nedeniyle kapandı. Yarın açılması planlanan okulun bahçesine kurulan çadırlara sıralar yerleştirilmeye başlandı.

Okulun açılmasını heyecanla bekleyen öğrenciler, çadırlardaki yeni sınıfların düzenlenmesinde öğretmenlerine yardım ediyor.

Ericek Şehit Elhas Esendere Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hamza Karaandız, AA muhabirine, depremin bölgeyi çok etkilediğini söyledi.

Depremle birlikte hayatlarının değiştiğini ifade eden Karaandız, "Yarıyıl tatilinden sonra okulların açılmasını heyecanla bekliyorduk. Deprem oldu hayatımız bir anda durdu. Öncelikle 1. ve 8. sınıfta açacağız. Planlama yaparak yavaş yavaş diğer sınıfları açacağız. Okul bahçesine çadırlar kurduk, içine sıra yerleştiriyoruz. Okulumuzu zamanla iyice güzelleştireceğiz." dedi.

Öğrenciler yarını heyecanla bekliyor

Öğrencilerden Mehmet Karaoğlan ise "Ailemle birlikte konteynerde kalıyorum. Pazartesi okulumuz açılacak diye çok heyecanlıyız. Bugün öğretmenlerimize yardım ettik. Birlikte sıralarımızı çadırlara taşıdık." diye konuştu.

İlker Buğra Sarıçoban da çadırda kurulan sınıfları hazırladıklarını dile getirerek, "Pazartesi okullar açılacakmış, biz de heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Döndü Bakıcı ise şunları kaydetti:

"15 tatilden beri biz okula gitmiyoruz. Okulumuzu çok özledik. Okulumuz pazartesi günü açılacak diye çok mutluyuz. Konteyner evimiz okula 500 metre uzakta ama her gün okulumuza geliyoruz, burada oyunlar oynuyoruz."

Mustafa Bakıcı da "Okulda arkadaşlarımızla oyunlar oynayacağız, ders çalışacağız, kitaplar okuyacağız. 15 tatilden beri okulumuz açılmadı. 55 gündür okulumuzu özledik." dedi.