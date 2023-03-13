Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.356,91
ALTIN
1.162,66
DOLAR
18,98
STERLİN
23,02
EURO
20,36
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremden etkilenen Gaziantep'te eğitim öğretim yeniden başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, 662 bin 502 öğrenci dersbaşı yaptı.

13 Mart 2023 Pazartesi 09:50
Depremden etkilenen Gaziantep'te eğitim öğretim yeniden başladı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Gaziantep'teki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 62 bin 502 öğrenci için ders zili çaldı.
Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.
Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.
Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepKahramanmaraşDepremOkulöğrenciEğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB, 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
MEB, 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzunu yayımladı
Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı
Depremden etkilenen Adana'da öğrenciler için ders zili çaldı
LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da...
LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran'da...
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor
Depremlerden etkilenen üç ilde daha eğitim-öğretim 13 Mart'ta yeniden başlıyor
Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerin başvuruları 17 Mart'a kadar uzatıldı
Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerin başvuruları 17 Mart'a kadar uzatıldı
YKS başvuruları başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmayacak
YKS başvuruları başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmayacak
Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı
Burs ve öğrenim kredisi mart ayı ödemeleri başladı
 İstanbul'da kayıt dışı öğrencileri okulla buluşturmak için kapı kapı ev ziyaretleri
 İstanbul'da kayıt dışı öğrencileri okulla buluşturmak için kapı kapı ev ziyaretleri
Deprem bölgesindeki öğrencilere 200 bin kırtasiye seti, 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak
Deprem bölgesindeki öğrencilere 200 bin kırtasiye seti, 26 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi