Depremden 49 gün sonra bazı ilçelerde eğitim öğretim başladı

Kahramanmaraş/Malatya/Adıyaman/Hatay

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 bin 101 öğrencinin kaydının bulunduğu Andırın ilçesindeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili çaldı.

Okullarının merdivenini Türk bayraklı balonlarla süsleyen Tufanpaşa İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Yaklaşık 278 öğrencisi bulunan okulda öğrencilerin büyük bölümünün geldiği gözlendi.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitim ve öğretimin başlama tarihinin valilik tarafından açıklanacağı öğrenildi.

Malatya

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'nın bazı ilçelerindeki 141 okulda öğrenciler için 49 gün sonra ders zili çaldı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Kale ilçesindeki İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelerek öğrencilerle görüştü.

Özdemir, gazetecilere, Malatya'nın 8 ilçesindeki 141 okulda, 12 bin 309 öğrenciyle eğitim öğretime başlandığını söyledi.

Depremden sonra da öğrencilerin geride kalmaması için tüm kademelerde öğretmenlerle öğrencilerin buluştuğunu ve kursların devam ettiğini aktaran Özdemir, bugünden itibaren ise 8 ilçede binalara girilmeye başlandığını ifade etti.

Özdemir, öğrencilerin yeniden okullarına kavuşmalarından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimin o gülen yüzlerini görmek, öğretmen arkadaşlarımla birlikte bir okul çatısı altında olmak beni çok mutlu etti. Öğrencilerimde de aynı mutluluğu gördüm." dedi.

Okulun fiziki durumlarına ilişkin de bilgi veren Özdemir, "Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bilgi bekliyoruz. Birkaç tane okulumuz kaldı. Bunların dışında bize hasarsız bilgisi verildi. Ama 129 okulumuzda 11 bin 500 vatandaşımız kalıyor. Dolayısıyla onlar buraları boşaltmadan çocuklarımızı oraya alamıyoruz." bilgisi paylaştı.

Öğrenciler okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

11. sınıf öğrencisi Selin Gümüş de buraya başka bir okuldan misafir öğrenci olarak geldiğini belirterek, "Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar okulumu özlediğimi fark ettim. Açıkçası okuluma kavuştuğum için çok mutluyum. Ülkece bu durumu atlatacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden İrem Su Deliktaş ise okulunun depremden hasar almadığını belirterek, "Okuluma ve arkadaşlarıma kavuştuğum için mutluyum. Böyle bir ortamı çok özlemiştik. Bu atmosferi yaşamak çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Milli Eğitim Bakanlığının, 27 Mart'ta eğitimin kademeli olarak başlamasına karar verdiği Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan ilçelerinde depremin ardından ilk ders zili çaldı.

Kahta Hürriyet İlköğretim Okulu'nda yapılan törenin ardından, öğrenciler ilk ders saatini animasyon gösterileri eşliğinde oyunlar oynayarak geçirdi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, törendeki konuşmasında, okulların tekrar açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kahta ilçesinde bütün okullarda eğitim ve öğretime başladıklarını anlatan Başli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ilçemiz depremden en az etkilenen ve hasarı az olan ilçe. O yüzden kent merkeziyle Besni ve Gölbaşı ilçelerinden ciddi şekilde nakil gelmekte. Biz yaptığımız planlamayla ilçemizde 40 bin öğrenciye hizmet için hazırız. Çocuklar okulu özlemiş, yüzlerindeki o mutluluğu görüyoruz. Bu hafta okullarımızda oryantasyon çalışması yürüteceğiz, çocukların okula adaptasyonunu sağlayacağız."

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, eğitim öğretim Reyhanlı, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde yeniden başladı.

Eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Filiz Çalım İlkokulu'nda, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk'ün katılımıyla tören düzenlendi.

Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Sınıfları dolaşan Bingöl ve Öztürk öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Vekili Bingöl, 7 ilçede 296 okulun eğitim öğretime başladığını belirterek, bu durumun hem kendilerini hem de öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

Öğretmenlere teşekkür eden Bingöl, "Öğrencilerinden önce gelmişler. Okullarını hazırlamışlar. Öğrencilerini bekliyorlar. Onların bu fedakarlığı bizim eğitimde aksayan geri kaldığımız yönlerimizi telafi etmemize yardımcı olacak. Eğitim ordumuza bu fedakarlığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bingöl, gün geçtikçe açılacak okul sayısının artacağını, diğer ilçelerde de eğitimin başlaması için planlama yaptıklarını bildirdi.

Arsuz ilçesinde de eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Gökmeydan İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende, öğrencilere depremde yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

Depremden 49 gün sonra okula gelen öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, AA muhabirine, ilçedeki 69 okuldan 3'ünün ağır, 1'inin de orta hasarlı olduğunu söyledi.

Hasarlı okullardaki öğrencilerin diğer okullara alındığını aktaran Yanmaz, öğrencilerin okulu özlediğini belirtti.

Altınözü ilçesi Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende de öğrenciler ve öğretmenler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Törenin ardından sınıflara giren öğrenciler, ders başı yaptı.

Payas ilçesinde de Yunus Emre Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Okul Müdürü Ali Balkaya'nın eğitim öğretimin açılmasıyla ilgili konuşma yapmasının ardından öğrenciler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler daha sonra okulun bahçesindeki konteyner sınıflara alındı.

Dörtyol ilçesinde de Süleyman Demirel Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Okul Müdürü Ferhat Yahşi, törende öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak başarılar diledi.

Konuşmanın ardından depremde okulun vefat eden bir öğrencisi için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıfa alınarak ders başı yaptı.

Yayladağı ilçesinde de depremden 49 gün sonra eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla Mehmet Akif İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Erzin ilçesinde Hürriyet Ortaokulu'nda düzenlenen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kenanoğlu, törende, öğrencilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, başarı diledi.

Okunan İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıfa girerek ders başı yaptı.