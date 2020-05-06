Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a ertelendi
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a...
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e...
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
İlk kez Beytüşşebap'ta görüntülendi
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma
Kapat

Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a ertelendi

Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız ve yatılı eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, Covid-19 salgını nedeniyle bir ay ertelendi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:45
0 Okunma
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a ertelendi

İSTANBUL - Yeni sınav tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı. Türkiye’nin 24 ilinde düzenlenecek sınavda başarılı olup sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasından geçen 120 öğrenci ortaokuldan üniversiteye ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı giriş sınavı, dünyayla birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Yıl başında açıklanan takvimde 31 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan sınavın yeni tarihi 28 Haziran 2020 olarak açıklandı.

Türkiye çapında 10 bine yakın öğrencinin katılabildiği; babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı çocuklara parasız, yatılı ve nitelikli eğitim fırsatı tanıyan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2020 yılı sınavı, bu kapsamda 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.00'da Türkiye'nin 24 ilinde düzenlenecek.

Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. Bu 24 il dışından sınava katılacak öğrenciler ve velilerinin ulaşım masraflarını karşılayamaması ve bu bedeli Darüşşafaka’dan talep etmeleri durumunda, bu kişilerin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafı da Darüşşafaka tarafından karşılanabilecek.

Bununla birlikte, tüm sınav merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili sağlık birimlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler alınacak; sınav düzeni sosyal mesafe kuralına göre tasarlanacak.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka Ortaokulu’na 22 Haziran 2020 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, sağlık kurulu kontrolü ve mali durum araştırmasının ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka’da bugün itibarıyla 1.000’e yakın öğrenci eğitimine devam ediyor. Öğrencilerin 8 yıl boyunca yatılı ve ücretsiz olarak okuduğu Darüşşafaka’da 24 kişilik sınıflarda eğitim – öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler İngilizce öğrenmenin yanı sıra okul bünyesinde bulunan 50’ye yakın sosyal kulüp sayesinde de sosyal becerilerini ve yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gereken koşullar:

- T.C. vatandaşı olması

- Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

- Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması

- 2009 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

- Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

- Yukarıdaki koşulların tümünü taşıyan adaylar, sınav kaydı için başvurabilirler.

Darüşşafaka Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler:

- Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

- Adayın iki (2) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

- Başvuru Formu (doldurulmuş)

-Kişisel Verilerin Korunma Kanunu kapsamında aydınlatma metni ve aday öğrenci muvafakatnamesi (imzalanmış olarak)

Aday kaydı için başvurular ONLINE ya da elden Darüşşafaka Ortaokulu'na (Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer / İSTANBUL) yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgelerinin Darüşşafaka Ortaokulu'na elden ya da postayla ulaştırılması zorunludur. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Darüşşafaka Giriş Sınavı28 Haziran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
Uzmanından öğrencilere tavsiye
Uzmanından öğrencilere tavsiye
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
LGS'ye katılacak öğrencilere bin soruluk ikinci destek paketi yayımlandı
LGS'ye katılacak öğrencilere bin soruluk ikinci destek paketi yayımlandı
'Uluslararası yazılım eğitimleri' erişime açıldı
'Uluslararası yazılım eğitimleri' erişime açıldı
Siber güvenlik eğitim ağına 16 üniversite daha
Siber güvenlik eğitim ağına 16 üniversite daha
Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı
Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı
'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamına taşındı
'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' internet ortamına taşındı
Online platformda kariyer planlama fırsatı geliyor
Online platformda kariyer planlama fırsatı geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı