Darüşşafaka Cemiyeti 160 yaşında

İSTANBUL- 30 Mart 1863 yılında, Yusuf Ziya Paşa önderliğindeki beş Osmanlı aydını tarafından padişah fermanıyla kurulan Darüşşafaka Cemiyeti; 160 yıldır her çocuğun eşit koşullarda eğitim alması gerektiği inancıyla ve verdiği nitelikli eğitimle hayatları değiştirmeye devam ediyor.

Günümüzde anne veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklara sekiz yıl boyunca ücretsiz, yatılı nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, bugüne kadar mezun ettiği binlerce öğrencisiyle Türkiye’nin geleceğini aydınlatıyor.

Kuruluşunun 160. yılını, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yaşanan deprem felaketlerinden dolayı sade bir törenle kutlayan Darüşşafaka Cemiyeti; Darüşşafaka TİM Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen törende öğrencileri, öğretmenleri, mezunları ve bağışçıları ile bir araya geldi. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı’nın açılış konuşmasıyla başlayan tören, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç’in konuşmasıyla sürdü. Törende öğrencilerin sunduğu “Hayal Perdesinde 160 Yıl” adlı performans büyük bir beğeniyle izlendi ve “Kelimelerle Darüşşafaka” filmi seyircilerin alkışlarını topladı.

160 YILLIK, KÖKLÜ EĞİTiM GELENEĞİ

Darüşşafaka Cemiyeti’nin tam 160 yıldır “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, “Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160., Eğitim Kurumlarımızın 150. kuruluş yılını, Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusuyla bir şölen olarak kutlamayı planlamıştık. Ancak geçtiğimiz ay güzel ülkemizde yaşadığımız ve 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketleri, bir anda tüm gündemimizi değiştirdi. Depremlerin yarattığı hasar, başta devletimiz olmak üzere halkımızın olağanüstü katkılarıyla giderilmeye çalışılsa da hepimizin ruhunda derin izler bıraktı. Tüm ülkemize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ailelerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu yaraları sarmak için Darüşşafaka Cemiyeti olarak var gücümüzle çalıştığımızı bu vesile ile tekrar belirtmek isterim” diye konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ