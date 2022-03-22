CSO ve Aziz Sancar Kampüsü'ne meslek liseli eli

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin metal, mobilya, makine, kimya ve bilim teknolojileri atölyelerinde ürettiği sıra, sandalye, dolap, kitaplık, güç kaynağı gibi okul gereçleri Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderiliyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) koltukları ile Ankara'da yeni açılan Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün sıralarının da yapıldığı okul, geçen yıl 16 milyon 700 bin TL gelir elde ederek Türkiye 1'incisi oldu. Okula, ödediği vergi için teşekkür yazısı gönderildi.



Beypazarı ilçesinde 500 öğrencinin eğitim gördüğü Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bulunan metal, mobilya, makine, kimya ve bilim teknolojileri atölyelerinde öğrenciler üretime katkı sağlamaya devem ediyor. Öğrencilerin atölyelerde ürettiği; eski ve yeni tip okul sırası, dolap, kitaplık, anaokulu mobilyaları, güç kaynağı gibi okul gereçleri 81 ildeki okullara gönderiliyor. Çeşitli kurumların mobilyaları ile CSO'nun yeni binasındaki müzisyenlerin koltukları ve bu yıl açılan Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün sıraları da okulda öğrenciler tarafından yapıldı. Ankara'daki okulların dezenfektan ihtiyacının üçte birlik bölümü de yine okulda üretiliyor. Geçen yıl 16 milyon 700 bin TL gelir elde ederek Türkiye 1'incisi olan okula, Gelir İdaresi Başkanlığı da ödedikleri vergi nedeniyle teşekkür yazısı gönderdi.



'SON TEKNOLOJİ MAKİNELER KULLANIYORUZ'



Okul Müdürü Nuri Caner, metal teknolojileri alanında yıllık 30 bin sıra yapabilme kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Caner, "Robotik kaynak makinesi dahi kullanıyoruz. Alanların tamamında, alanın kendisine özgü son teknoloji dijital makineler kullanılmakta. Öğrencilerimizi dijital çağa da hazırlamak zorundayız. Metal teknoloji alanında okul sıraları yapıyoruz. Eski ve yeni tip olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise sıraları yapıyoruz. Mobilya teknolojileri alanında ana sınıfı mobilyaları, kütüphaneler, farklı kurumların büro mobilyalarının imalatını yapıyoruz. Kimya teknolojileri alanın da çok önemli bir bölüm olduğunu pandemi döneminde gördük. Ankara'daki okulların dezenfektan ihtiyacının üçte birini okulumuz karşılıyor. Elektrik elektronik teknolojisi alanında öğrencilerimiz yılda 10 bin adet güç kaynağı yaptılar" dedi.



'ÖĞRENCİLERİMİZ ASELSAN’DA ÇALIŞIYOR'



Öğrencilerin çalıştıkça tecrübe kazandığını söyleyen Caner, "Her yıl 40-50 öğrencimiz ASELSAN'da staj yapıyor. Bu öğrenciler arasında başarılı olanlar ASELSAN'da kadrolu olarak işe alınmakta. Çevremizdeki büyük işletme kuruluşları okulumuz öğrencilerini tercih ediyor. El becerileri, bilgileri ve donanımları okulda oldukça gelişip kalifiye elaman seviyesinde tecrübe kazanıyorlar. Okuldaki üretim, eğitimin önüne hiçbir zaman geçmemeli. Burada öğrenci gerçek iş ortamında tecrübe kazanıyor hem de kendi harçlığını çıkartıyor. Bazı öğrencilerimiz öyle ki ailesine yardım bile ediyor. Üretim, okulu güçlü kılıyor" diye konuştu.



'ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ AÇIĞI KAPATACAĞIZ'



Caner, geçen sene okullarının üretimde Türkiye 1’incisi olduğunu söyleyerek, "Bu, 1 yıl içerisinde kendiliğinden gelen başarı değildi. İlk başladığımız yıl herhangi bir derece elde edemedik. 2'nci yıl Türkiye 50'ncisi olduk. Sırasıyla 20'nci, 11'inci ve 1'inci olduk. Artık biz iş kovalamıyoruz, iş kendiliğinden geliyor. CSO koltuklarını yaparken, bizi tercih ettiler. Şu an CSO'da bizim okulda üretmiş olduğumuz müzisyen koltukları kullanılmakta. 2021 yılındaki toplam ciromuz 16 milyon 700 bin lira ile Türkiye 1'incisi olduk. Hatta Şubat ayı içerisinde Beypazarı genelinde ödemiş olduğumuz KDV miktarıyla Gelirler İdaresi Başkanlığı, okulumuza bir teşekkür yazısı gönderdi. 2022 yılının ilk 3 ayında aldığımız siparişlerin toplamı yaklaşık 25 milyon TL'nin üzerinde. Yıl sonuna kadar bu miktarı katlayacağımızı düşünüyorum. Mesleki eğitimi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Ülkemizin kalkınması açısından son 4 yılda Milli Eğitim Bakanlığımız ve Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz okullarımıza çok büyük destekler verdi. Umuyorum destekleri böyle devam ettiği sürece mesleki eğitim hak ettiği yere gelecek. Organize sanayi bölgelerindeki açığı kapatacağız" ifadelerini kullandı.