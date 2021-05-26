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ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi alıyor

26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:50
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ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇOMÜÖğretim Üyesi Alımı
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