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Çin'in Türkiye'deki Yatırımları Çin'de Eğitim Talebi Artırdı

Çin’in son yıllarda Türkiye’de yaptığı yatırımlar Üniversite adayı Türk gençlerinin yönünü Çin Üniversitelerine çevirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Çin Kültür Derneği Çin’de eğitim birim sorumlusu Elif Pervane son yıllarda Çin’de eğitim gören Türk öğrencilerin sayısının büyük oranda arttığını belirtti.

03 Nisan 2023 Pazartesi 14:13
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Çin'in Türkiye'deki Yatırımları Çin'de Eğitim Talebi Artırdı

İSTANBUL- Çin’de Üniversite Eğitiminin birçok avantajının bulunduğunu belirten Pervane, Çin üniversitelerinin dünya çapında üst sıralarda olduğunu ifade etti. Çin üniversitelerinin bilinirliğinin yanı sıra ekonomik açıdan da oldukça avantajlı olduğunu dile getiren Pervane, Çince dil eğitimin yanı sıra Uluslararası Ticaret, Uluslararası İlişkiler, Lojistik ve Mühendislik bölümleri gibi çok sayıda bölümün Türk öğrenciler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Türkiye’de Özel Üniversitelerin Eğitim Fiyatına Çin’de Hem Eğitim Hem Yurt Olanağı Bulunuyor;

Çin’de üniversite eğitiminin Türkiye’deki özellikle özel üniversitelere kıyasla oldukça ekonomik olduğunu belirten Elif Pervane, Türkiye’de sadece eğitim fiyatına Çin’de yurtlarda kalınabildiğini ve üniversite okunabildiğinin altını çizdi. Pervane ayrıca öğrencilerin aldıkları üniversite diplomasının dünyanın her yerine değerli bir diploma olduğunu söyledi.

Türk Gençler Çin’de Tüm Dünya Ülkelerinden Arkadaşlar Ediniyorlar;

Çin’de eğitim almak sadece Türk öğrencilerin dikkatini çekmiyor. Türkiye’nin yanı sıra özellikle Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinden çok sayıda öğrenci Çin’de eğitim alıyor. Öğrencilerin Çin’de bu sayede İngilizcelerinin de geliştiğini belirten Pervane, farklı ülkelerden arkadaşlıklar kuran Türk öğrencilerin tüm dünya hakkında bilgi sahibi olduklarını ve samimi arkadaşlıklar kurabildiklerini dile getirdi.

Çin’de Çok Sayıda Burs İmkanı Bulunuyor; 

Çin’de burslu eğitimler konusunda da bilgi veren Pervane, öğrencilerin Çin hükümet bursu, eyaletlerin verdiği burslar, İpekyolu bursları gibi burslarla tüm lisans programlarında ücretsiz eğitim alabildiklerini belirtti. Öğrencilerden bazıları Çince ve diğer ücretsiz lisans eğitimlerinin yanında aylık 2500-3000 Yuan (Yaklaşık 7000 - 10.000 TL) yaşam desteği de alabiliyorlar. Bunların dışında bir yıllık Çince dil eğitim burslarının da bulunduğunu ifade eden Pervane, Çince alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerini de burslu olarak okuyabildiklerini dile getirdi.

Çin’de burslu eğitimler konusunda sürekli sorular aldıklarını belirten Pervane, derneğin Çin’de ücretli eğitimlerin dışında burslu eğitimler konusunda da öğrencilere destek sağladıklarını belirtti. Pervane, Derneğimiz aynı zamanda Cucas (China's University and College Admission System) in Türkiye yetkili ofisi durumunda bulunduğunu ifade etti.

Gençler Yaz Kampları İle Çin’i Yakından Tanıyorlar;

Türk öğrenciler Çin’in bazı şehirlerinde düzenlenen yaz kamplarında hem Çince öğreniyorlar hem de Çin’i yakından tanıma imkanına kavuştuklarını ifade eden Pervane, derneğin bu yaz Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi ile yaptıkları özel anlaşma ile Türk öğrencileri yaz kampına götüreceklerini de söyledi.  Kampın bir bölümünde ise Çin’in önemli bazı şehirlerine turların da düzenleneceğini ifade eden Pervane, kampa katılacak öğrencilerin, Pekin, Shanghai, Suzhou ve Hangzhou gibi şehirleri gezme şansının da bulunduğunu belirtti.

HABER: GİZEM ÇAKAL

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.04.2023 14:20
Anahtar Kelimeler:
Çinin Türkiyedeki YatırımlarıTürk Çin Kültür DerneğiElif Pervane
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