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‘Çalgılarımızı Tanıyalım Sergisi’ açıldı

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23 Ekim 2021 Cumartesi 18:13
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‘Çalgılarımızı Tanıyalım Sergisi’ açıldı

ÖZEL BÜRO - FATMA SOYDEMİR

Bakırköy Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni atanan M. Fatih Çepni, sosyal etkinliklere hızlı başladı.

Pandemi dolayısıyla genel duyurunun yapılmadığı özel bir sergi olarak “Çalgılarımızı Tanıyalım Sergisi” yapıldı.

Açılış kurdelesini Metin Akçay, Mustafa Göller, Y. Hilmi Şuşoğlu, Pınar Saraç, M. Fatih Çepni kesti 

Bakırköy ilçesine yeni atanan Milli Eğitim Müdürü M. Fatih Çepni’nin ilk etkinliği olarak Tamamı Atık Malzemelerle Hazırlanan “Çalgılarımızı Tanıyalım” Sergisi Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binasında Sergilendi.

Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, atık oluşumunu azaltmak, kaynakların verimli yönetimi ve çevre kirliliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Emlak Kredi Bankası Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri ve Müzik öğretmeni Elif Küçükoba Koordinatörlüğünde atık malzemelerle hazırlanan “Çalgılarımızı Tanıyalım ”sergisi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında açılış töreni ile gerçekleştirildi. 

Sergi açılışımıza ilçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Muhammet Fatih Çepni, Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Pınar Saraç, İlçe Şube Müdürlerimiz Sayın Mustafa Göller, Sayın Metin Akçay, Emlak Kredi Bankası Ortaokulu Okul Müdürü Sayın Yunus Hilmi Şuşoğlu ve personelimiz katıldı.

Sergimize İlçe Sanat Koordinatörümüz Orçun Kolukırık, Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu müzik öğretmenimiz Sema Sever, Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öğretmenimiz Fatma Eker TRİO Müzik dinletisi ile eşlik ettiler.

Sergimize kokteyl sunumları ile katkı sağlayan Bahçelievler Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çalgılarımızı Tanıyalım SergisiBakırköy Milli Eğitim MüdürlüğüM. Fatih ÇepniSosyal Etkinlik
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