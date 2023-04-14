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Çağdaş Yaşam 17. Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verildi.

17. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödül Töreni Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

14 Nisan 2023 Cuma 16:29
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Çağdaş Yaşam 17. Cumhuriyet Ödülü, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verildi.

İSTANBUL-- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından her yıl, 10 Nisan Laiklik Günü’nde verilen Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün on yedincisi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye takdim edildi.

Törenin açış konuşmasını yapan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 2007’den bu yana sırasıyla Sn. Muazzez İlmiye Çığ, Sn. Fazıl Say, Sn. Sabih Kanadoğlu, Sn. Rıza Türmen, Sn. Yıldız Kenter, Sn. Genco Erkal, Sn. Gülriz Sururi, Sn. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Sn. Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Sn. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat, Sn. Prof. Dr. Doğan Kuban, Sn. Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Sn. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sn. Müjdat Gezen, Sn. Prof. Dr. Yücel Aşkın, Sn. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Sn. Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Sn. Prof. Dr. Ferit Bernay, Sn. Prof. Dr. Emre Kongar, ve Sn. Ataol Behramoğlu’na verilen ödülün bu yıl,  Prof. Dr. Kuçuradi’ye takdim edilmesinden ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek bugüne kadar felsefe, insan hakları ve etik çalışmalarıyla ülkemizde laiklik ilkesinin yaşatılması ve geleceğe taşınması için verdiği emekler için teşekkür etti.

Daha sonra laiklik ilkesinin ve 10 Nisan tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için önemi üzerine konuşma yapan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna, “Cumhuriyet değerlerinin korunması, yaşatılması ve tanıtımı için büyük emek veren; insan hakları, felsefe ve etik alanında yaptığı sayısız ve öncü çalışmasıyla ülkemizde evrensel insan haklarının, eğitimin ve çağdaş insanca yaşamın gelişimine sunduğu katkılar nedeniyle 17. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’nün Sayın Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye verilmesi kararlaştırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız ve ikinci yüzyılını karşılayacağımız tarihsel bir zaman dilimindeyiz. 

Önümüzde, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, çağdaşlaşma yolundaki eksiklerimizi tamamlamak; laik, bilimsel ve demokratik eğitim yoluyla çağdaş bir toplum oluşturma amacımıza ulaşmak için çok önemli bir dönemeç bulunuyor. 14 Mayıs seçimlerini bu bakış açısıyla değerlendirmek ve öncelikle yurttaşlık görevimiz gereği olarak mutlaka oyumuzu kullanmak durumundayız. Demokratik parlamenter sisteme geçiş döneminde daha iyisi için arayışları ileri tarihe bırakarak güçlerimizi birleştirebilirsek, bu kritik dönemeci aşarak Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılda ruhuna ve özüne uygun olarak şekillendireceğimize inanıyoruz.  Herkesi bu bilinç ve sorumlulukla hareket etmeye çağırıyoruz. ” dedi. 

Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen, ÇYDD üyeleri ve gençlerinin yanı sıra Prof. Dr. Türkân Saylan’ın sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği ödül törenine sağlık sorunları nedeniyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi katılamadı. Törene uzaktan bağlanarak konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Kuçuradi adına ödülü Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Yalın aldı. Kuçuradi, ödül için teşekkür ederek “Değer bilgisinin ve insan haklarının belirleyici olabilmesini sağladım. Laiklik de insan haklarının belirleyici olmasını sağladı.” şeklinde konuşmasını sonlandırdı. 

HABER: MERVE ELÇİ

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