BUÜ'nde Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uyum çalışmaları başladı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, 6698 Sayılı Uyum Çalışmaları çerçevesinde tüm birim ve kurum yöneticilerinin katıldığı bilgilendirme toplantılarına başladı.

BUÜ Hukuk Koordinatörü ve Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu üyesi Prof. Dr. Halit Aker ile BUÜ Hukuk Müşavirliği Av. Büşra Ağgön tarafından 17 Mart 2021’de koordinatörler, enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulları, merkez müdürleri, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanları ile diğer akademik birimlerin yöneticilerine 18 Mart 2021 tarihinde de daire başkanları, Genel Sekreterliğe bağlı birimler ve şube müdürlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Son toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da hazır bulundu. Av. Büşra Ağgön, KVKK'da kamu kuruluşlarının da veri sorumlusu olarak kabul edildiğini belirterek, Kanunun getirdiği yükümlülükler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. BUÜ’de Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlık çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Prof. Dr. Halit Aker ise Üniversitenin kendi imkânlarıyla geliştirdiği veritabanı hakkında akademik ve idari birim yöneticilerine uygulamalı bir sunum yaptı.

Toplantıda, Kişisel Veri İşleme Envanterinin KVVK'nın uygulanması açısından önem taşıdığına işaret edildi. Her birimin kendi görev ve yetki alanı içindeki süreçlerde işlediği kişisel verilerin kategorileri ve verinin işlenme amacı gibi noktaların veri tabanına girilmesi gerektiği ifade edildi.