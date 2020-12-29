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Bursa Uludağ Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

29 Aralık 2020 Salı 16:18
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Bursa Uludağ Üniversitesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi. Üniversite, tüm birimleriyle kampüs bazında bu belgeyi alan kurumlar arasına adına yazdırdı.

Kazanılan başarıdan dolayı proje yöneticilerini tebrik eden ve sıfır atık projesinin önemine dikkat çeken BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılması hem ekonomiye hem de çevreye oldukça katkı sağlıyor. Sıfır atık projesi kapsamında üniversitemizdeki atıkların tamamını prosedürlere uygun şekilde bertaraf edebiliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin inisiyatifiyle başlatılan ve devletimizin önemle üzerinde durduğu sıfır atık projesi kapsamında Bakanlığın belirlemiş olduğu kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık. Bu çalışmalar sonucunda, Sıfır Atık Belgesi, Üniversitemizin daha sonraki atık yönetimi çalışmaları için bir temel oluşturacak ve her yıl daha başarılı örnek bir üniversite olmak için teşvik edici olacaktır” dedi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu süreçte  özveri ile çalışan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Âdem Doğangün, Proje Danışmanı Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu Atık Yönetim Merkezi Koordinatörü Serkan Karakaya ve SUAM proje sorumlusu Suna Balcı’ya teşekkür etti.

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Bursa Uludağ Üniversitesi Sıfır Atık Belgesi Almaya Hak KazandıMustafa Yıldız
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