Birçok ilde eğitime kar engeli

Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün, 1 günlüğüne ara verilirken, Rize, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tunceli, Sivas, Kilis, Elazığ, Bitlis, Muş, Malatya, Kastamonu, Burdur, Bolu, Düzce, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kütahya, Uşak, Hatay ve Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildi. Kayseri'de de kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Erzurum, Konya ve Adana'nın ise bazı ilçelerinde okullar yarın için tatil edildi. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Uşak Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

ELAZIĞ'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği açıklandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde başlayan kar yağışıyla Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, yolların açık kalması için çalışma yaptı. Valilik ise kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

FÜ'NDE EĞİTİME BİR GÜNLÜK ARA

Fırat Üniversitesi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verdi. Üniversiteden yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilecek olan final sınavlarının 24 Ocak 2022 Pazartesi günü aynı saatlerde online olarak yapılacağı duyruldu. Üniversitede görev yapan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MALATYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Malatya'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın için 1 gün ara verildi.

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı. Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

BOLU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bolu'da, kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.

Bolu Valiliği, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

DÜZCE’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce'de beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Düzce Valiliği, meteorolojik verilere göre beklenen kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle yarın il genelinde 1 gün süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verildi.

KONYA'DA 13 İLÇEDE, YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçede yarın, 1 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

Konya'da bugün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın, Altınekin, Beyşehir, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Halkapınar, Hadim, Hüyük, Ereğli, Emirgazi, Karapınar, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu süreçte uzaktan eğitim yapılacak. Meram ilçesinde de eskiden köy ve belde statüsünde bulunan bazı mahallelerdeki 23 okulda da uzaktan eğitim yapılacak.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışı kentte yarın da devam edecek. Hava sıcaklığı ise eksi 13 dereceye kadar düşecek.

Bu arada, kar yağışı nedeniyle Konya- Antalya karayolunun Alacabel mevkisinde TIR ve kamyonlarla zincirsiz ve kar lastiksiz araçların geçişine izin verilmedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 25'E ÇIKTI



Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim- öğretime ara verilen ilçe sayısı 25'e yükseldi. Taşkent, Tuzlukçu, Bozkır, Seydişehir, Ahırlı, Akören, Çumra, Akşehir, Kadınhanı, Güneysınır, Ilgın ve Yalıhüyük ilçelerinde de yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Bu ilçelerde engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da izinli sayılacak.

Selçuklu ve Karatay ilçelerinde ise eskiden köy ve belde statüsündeki bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.



Konya- Antalya kara yolunun Alacabel mevkisinde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

KASTAMONU'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezindeki tüm okullar 1 gün tatil edildi.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki tüm okulların 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği bildirildi.

BURDUR'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Burdur'da il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın 1 gün ara verildi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde yoğun kar yağışı öngörüldüğü için buzlanma ve don olayından kaynaklı ulaşımda aksamalar yaşanabileceği dikkate alınarak il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarının, özel eğitim anaokulunun, ilkokulların, ortaokulların ve liselerin yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 1 gün süre ile ertelenmesine karar verdi. Ayrıca rehabilitasyon merkezleri, yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Kurul kararına göre Burdur merkez ve ilçelerinde tüm engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan (anne ve babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

NİĞDE’DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Niğde’de yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada "Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

AKSARAY'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Aksaray’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent genelinde eğitime yarın olmak üzere 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

GAZİANTEP'TE OKULLAR YARIN DA TATİL

Gaziantep’te, kar nedeniyle eğitim- öğretime yarın da ara verildi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde başlayan kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından, yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın da ara verildiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın" paylaşımında bulundu.

TUNCELİ'DE TÜM OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilköğretim ve liselerde eğitim - öğretime yarın 1 günlük ara verildi.

İl genelinde öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İl merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, ilçelerde ise 1,5 metreye ulaştı. Valilik, İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Merkez, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba, bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

KİLİS'TE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

Kilis'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime yarın bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NEVŞEHİR'DE EĞİTİME 'KAR' TATİLİ

Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Nevşehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile yarın il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 19.01.2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaklardır'' ifadelerine yer verildi.

TUFANBEYLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yaşığışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Tufanbeyli Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini, hamile, kronik rahatsızlığı bulunan ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

ADANA'DA 4 İLÇEDE DAHA EĞİTİME KAR TATİLİ

Adana'nın Saimbeyli, Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Adana'nın Saimbeyli, Aladağ, Pozantı ve Karaisalı ilçelerini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Adana Valiliği, 4 ilçede daha yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı. Böylelikle il genelinde toplam 6 ilçede kar nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiş oldu.

SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sivas'ta akşam başlayan kar yağışının gece boyu etkili olmasının beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışından dolayı Sivas genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) ve yaygın eğitim kurumları 19 Ocak 2022 günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

KÜTAHYA’DA OKULLARA KAR ENGELİ

Kütahya Valiliği, kentte etkili olan kar yağışının ardından yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerdeki okullarda eğitime yarın 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Kütahya’da aralıklarla etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kütahya Valiliği kar yağışı ve soğuk havanın ardından eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Kütahya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı, yollarda meydana gelebilecek buzlanma ve don olayları nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullarda devam etmekte olan takviye kurslarında 19/01/2022 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Valilik açıklamasında kent genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de yarın 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

FEKE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Adana'nın Feke ilçesinde yoğun kar yaşığışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, eğitime bir gün ara verilmesine neden oldu. Feke Kaymakamlığı, ilçe genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın bir süreyle ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

KARADENİZ'DE 4 İLDE OKULLARA KAR TATİLİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da; valiliklerce yapılan açıklamayla yoğun kar yağışı üzerine eğitime yarın için ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Rize, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle valiliklerce eğitim-öğretim 1 gün süreyle tatil edildi. 4 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.

ŞANLIURFA'DA OKULLARA 'KAR' TATİLİ

Şanlıurfa'da, kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde tüm kademelerde eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan tahminler doğrultusunda; ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla, ilimiz genelinde 19.01.2022 Çarşamba günü tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; yine aynı sebeplerle kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar da aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

KAYSERİ'NİN 5 İLÇESİNDE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Kayseri'de, kar yağışı nedeniyle yarın 5 ilçede eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetini artırması ile Kayseri’nin Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Vali Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda, 19 Ocak Çarşamba günü Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerimizde eğitim- öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimizde Kaymakamlıklarca değerlendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

DİYARBAKIR'DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK KAR TATİLİ

Diyarbakır Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın bir günlük ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser, kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

UŞAK'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Uşak'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, mevcut hava şartları ve meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde aşırı soğuk hava ve buzlanma beklendiğinden eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valiliğin yaptığı açıklamada, "19 Ocak 2022 Çarşamba günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakım evlerinde, özel öğretim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

ERZURUM’DA 3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Erzurum'da olumsuz hava koşulları sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS'TE OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ

Bitlis'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak günü eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkezde bulunan resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

HATAY'DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Hatay'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Hatay Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için eğitim ve öğretime yarın 1 gün ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

MUŞ'TA EĞİTİM- ÖĞRETİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesi gereğince; 19 Ocak 2022 Çarşamba günü il genelinde eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 19 Ocak günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

DEVREK'TE TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olmaya başladığını bildirdi. Kaymakam Altay, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.