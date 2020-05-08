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'Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’ paneli yapılacak

Büyük Türk seyyahı ve 17. yüzyıl Osmanlı edebiyatının en önemli simalarından Evliya Çelebi, ‘İnsanlar ve Coğrafyalar Arasında: Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’ adlı online panelde konunun önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak.

08 Mayıs 2020 Cuma 18:52
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'Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’ paneli yapılacak

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenecek ‘İnsanlar ve Coğrafyalar Arasında: Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’ paneli 18 Mayıs’ta online video konferans uygulaması Zoom’da gerçekleşecek. Ulusal ve uluslararası alandan Evliya Çelebi uzmanlarının yer alacağı panelde, ünlü seyyahın hayatı, Türkçe ve Türk kültürüne etkisi, Batı dünyasındaki görünümü ve haritacılığı konuşulacak.


‘İnsanlar ve Coğrafyalar Arasında: Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’ panelinde bir rüya ile başlayan ve yarım asır boyunca devam eden coğrafyalar arasındaki yolculuğunu Seyahatname ile dünyaya armağan eden Evliya Çelebi, döneminin siyasi, sosyal, kültürel ve gündelik yaşamına etkileri bağlamında konuşulacak. Konunun önde gelen isimlerinin konuşmacı olduğu panel; dolaştığı yerleri tarihinden coğrafyasına, insanlarından bitkilerine, yiyeceklerinden giyeceklerine kadar birçok açıdan anlatmasının yanı sıra zengin söz varlığıyla da kendi çağının özgün isimlerinden biri olan büyük seyyahın dünyasına yolculuğa çıkmak isteyenlere, rehberlik yapmaya hazırlanıyor.


Konuşmacılar arasında, UNESCO’nun Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yılında açtığı Evliya Çelebi Yolu’na ilham veren Prof. Dr. Gerald Maclean ve Prof. Dr. Donna Landry de yer alıyor. Prof. Dr. Gerald Maclean önderliğinde 2009 yılında bir grup araştırmacı Evliya Çelebi’nin izinden Anadolu’yu gezerek, rotadaki değişimleri izledi, binicilik kültürünün izlerini araştırdı. Projeden ilham alan UNESCO, Evliya Çelebi’nin doğumunun 400. yılında Evliya Çelebi Yolu’nu kültür tarihine sundu. Türkiye’nin ilk atlı kültür yolu olan rota üzerinde büyük seyyahın izi takip edilebiliyor.


‘İnsanlar ve Coğrafyalar Arasında: Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’  paneli, 18 Mayıs’ta online video konferans uygulaması Zoom ve üniversitenin Youtube kanalında izlenebilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Türk SeyyahıBir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi
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