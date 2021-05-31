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Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, akademik personel alacak.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:37
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Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ilanda belirtilen bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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Binali Yıldırım ÜniversitesiPersonel Alımı
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