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Bilnet Lisesi Öğrencilerden İki Önemli Çevre Projesi

Bilnet Karşıyaka Liseleri öğrencileri bu yıl da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜÇEV) yürüttüğü “Young Reporters of the Environment (Çevrenin Genç Sözcüleri)” programına katılarak çevreye olan duyarlılıklarını bir kez daha göstermek için yeni bir çalışmaya imza attı.

30 Mart 2023 Perşembe 17:07
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Bilnet Lisesi Öğrencilerden İki Önemli Çevre Projesi

İZMİR - Akademik eğitimin yanı sıra kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da adından söz ettiren Bilnet Karşıyaka Kampüsü öğrencilerinin ikinci projesinde ise İzmir’de yerleşme alanlarına kadar yayılan plastik çöplüğüne ve çevre kirliliğine dikkat çekmek oldu.  Her yıl olduğu gibi 2022 - 2023 eğitim sürecinde de etkinliklerine devam eden Bilnet Karşıyaka Fen ve Anadolu Liseleri öğrencileri bu yıl da Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜÇEV) yürüttüğü “Young Reporters of the Environment (Çevrenin Genç Sözcüleri)” programına katılarak, İzmir’in Çiğli ilçesinin Harmandalı Mahallesi’ndeki plastik çöplüğünde detaylı bir çalışma yaptı. Harmandalı sakinleri ile yapılan bu görüşmelerde plastik çöplüğünün ürkütücü bir boyuta ulaştığını vurguladı.

Ege Bölgesinde Üretim Alanları Yok Oluyor, Çiftçi İse Kuraklığa Teslim Oluyor!


 Bilnet Karşıyaka Liseleri öğrencileri Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen "Çevrenin Genç Sözcüleri" programına katılarak İzmir’de yaşanan kuraklık konusunu araştırdılar. Öğrenciler gözlemlerine göre kuraklığın kendini yavaş yavaş göstermesi, zaman kapsamında gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlamaktadır. Ne yazık ki kuraklık kendisini zamana yayarak gösterse de oldukça büyük ve ağır sonuçlara sebebiyet vermektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri gün geçtikçe artarken ülkenin tarım üssü olan Ege Bölgesinde de üretim alanları yok oluyor, çiftçi ise kuraklığa teslim oluyor. Kış aylarında yağış ortalamasının düşüşüyle İzmir, Manisa ile İç Ege’de yaşanan kuraklık resmi verilere de yansıdı. Bölgenin verimli topraklarından biri olan Menemen Ovasıda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Küresel iklim değişikleri sonucunda yeterli yağışların yağmaması ve buna bağlı olarak barajlardaki su seviyesinin azalması Türkiye’nin en bereketli havzalarından Menemen Ovası’nı olumsuz etkiliyor. 

Geleceğimiz İçin Plastiğe Hayır De?

Plastikler; bünyelerinde ham petrol, kömür ve gaz gibi maddeleri bulundurur. Doğaya atıldıklarında görüntü kirliliğine neden olur, çevredeki canlılara ve toprağa da oldukça zarar verir.

Günlük hayatta ise en çok kullandığımız eşyaların başında poşetler ve plastik şişeler geliyor. Bu plastikler bakkallarda, marketlerde ve daha birçok yerde satılmakta. Birçoğunu günlük hayatta kullan at şeklinde tüketiyoruz. Bu nedenle çevremizde çok fazla atık oluşuyor. Ayrıca plastikler er ya da geç doğaya çöp halinde geri dönüyor. Geri dönen bu plastik çöpler de haliyle doğaya, canlılara, insanlara zarar veriyor. 

HABER: EMİR YÜCEL 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Çevre Eğitim VakfınınBilnet LisesiKarşıyaka Liseleri öğrencileriT (Çevrenin Genç Sözcüleri)
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