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Bilgi Üniversitesi'nde kurumsal iletişimin geleceği tartışılacak

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi yarın, ‘Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu’  isimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikte akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonelleri, kurumsal iletişimin yaşadığı dönüşüm sürecini ele alacak.

Bilgi Üniversitesi'nde kurumsal iletişimin geleceği tartışılacak

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi yarın, ‘Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu’  isimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikte akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonelleri, kurumsal iletişimin yaşadığı dönüşüm sürecini ele alacak.

05 Şubat 2019 Salı 10:47
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Bilgi Üniversitesi'nde kurumsal iletişimin geleceği tartışılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı, yarın ‘Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu’ etkinliğine ev sahipliği yapacak. Sektörün geleceğinin ele alınacağı etkinlik, santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek.


İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı’nın düzenlediği ‘Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu’ etkinliğinde kurumsal iletişim alanında öngörülen değişimlerin yanı sıra sektörün mevcut durumu da değerlendirilecek.


Akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonelleri, kurumsal iletişimin yaşadığı dönüşüm sürecini ele alacak. Halka açık katılımla gerçekleştirilecek etkinlikte iletişim varlık danışmanlığı, sağlık iletişimi, eğlence dünyası, telekomünikasyon, inşaat sektöründe iletişim ve dijitalleşme gibi farklı temalar masaya yatırılacak.

DHA

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Bilgi üniversitesi
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