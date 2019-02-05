Bilgi Üniversitesi'nde kurumsal iletişimin geleceği tartışılacak

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi yarın, ‘Kurumsal İletişimde Gelecek Vizyonu’ isimli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikte akademisyenler ve sektörün önde gelen profesyonelleri, kurumsal iletişimin yaşadığı dönüşüm sürecini ele alacak.