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Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

07 Kasım 2021 Pazar 12:51
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Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Beykent Üniversitesi Rektörlüğü’nün aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  ilgili  maddeleri  ile  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Beykent üniversitesiöğretim ElemanıEğitimönce Vatanİhale
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