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Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

15 Şubat 2021 Pazartesi 11:39
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Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 18 Öğretim Üyesi alacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru şekli ve süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.
 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 15.02.2021 15:20
Anahtar Kelimeler:
Beykent Üniversitesi Rektörlüğü18 öğretim üyesi
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