Belediyeden Öğrencilere Online Sınav Desteği..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, pandemi döneminde sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda olan öğrencilere online sınav desteği sağlayacak. Haziran ayında yapılacak LGS ve TYT sınavları için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan eğitime destek projesiyle öğrenciler hem sınav heyecanını yenecek hem de bilgilerini test etme imkanı bulacak. Son başvuru tarihi 11 Nisan’..

Mustafakemalpaşa Belediyesinin düzenleyeceği online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak öğrenciler, 07 - 11 Nisan tarihleri arasında https://e-sinav.mustafakemalpasa.bel.tr/ adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek. İlk sınav 12 Nisan’da’..

8. Sınıflar için (LGS) deneme sınavı 12 Nisan’da, 12. Sınıflar için (TYT) deneme sınavı 18 Nisan tarihinde online ve ücretsiz olarak yapılacak. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerin zorlu ve oldukça stresli bir süreç yaşadığını belirterek bu süreçte öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze olsun azaltmak için online deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrenci dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.