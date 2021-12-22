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Bazı illerde eğitime kar tatili

Hakkari ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ve Şemdinli'de taşımalı, Çukurca ilçesinin ise Çığlı ve Akkaya köylerinde eğitime bugün ara verildi. Karadeniz Bölgesi'nde de kar yağışı nedeniyle 4 ilde toplam 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:41
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Bazı illerde eğitime kar tatili

HAKKARİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışnın ardından gece saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde taşımalı eğitim, Çukurca ilçesinin Çığlı ve Akkaya köylerinde ise kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim- öğretime bir gün süre ile ara verildiğini bildirdi. 

KARADENİZ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ

Kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Çamoluk, Sinop'un Gerze, Erfelek, Dikmen ve Ayancık, Ordu'nun Gürgentepe ve Akkuş ilçeleri ile Artvin'in merkez ve Murgul ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Bu yerleşim yerlerinde ise engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eğitima Kar Engeli
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